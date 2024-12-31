У мережі завірусилося нове фото дітей принца Гаррі та Меган Маркл: що з ним не так

Фанати герцогів Сассекських поспішили знайти на знімку ознаки того, що він згенерований штучним інтелектом.

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Онлайн-об'єднання шанувальників Меган Маркл "Загін Сассекських" зазнало критики в соцмережах після того, як опублікували в соцмережах безглузде зображення п'ятирічного принца Арчі та трирічної принцеси Лілібет, дітей Сассексів, пише Daily Star.

Оскільки молодший син короля і його дружина приховують своїх сина і дочку від преси, особливо завзяті фанати не стали чекати на появу офіційних знімків дітей і за допомогою штучного інтелекту створили їх самі, взявши за основу різдвяну листівку фонду принца Гаррі і Меган Маркл.

За основу фейкового фото, ймовірно, було взято цей знімок із дітьми Сассексів Фото: Соцмережi

На листівці, що з'явилася в мережі, — чорно-біле зображення брата і сестри. На згенерованому комп'ютером фото Лілібет одягнена в сукню, схожу на ту, в якій вона була зображена на раніше опублікованих фотографіях Меган і Гаррі. Арчі одягнений у в'язаний светр і штани-карго. Позаду дітей можна побачити двох біглів, Мію і Гая, яких Сассекси взяли з притулку. Одна з "підроблених" собак лежить у нижньому лівому кутку, а інша височіє над нею, причому штучний інтелект не може зобразити її праву лапу.

Інші ознаки того, що картинка створена ШІ, включають плитку, що згинається навколо ноги Лілібет, і волосся Арчі, зникаюче з боків.

Фото принца Арчі та принцеси Лілібет, справжність якого піддали сумніву Фото: sussexsquad/Х

Коли зображення широко поширилося в соціальних мережах, один користувач назвав його смішним, а інший зазначив, що це "лай**вий фотошоп".

"Діти навіть не схожі на брата і сестру. Вони виглядають саме такими, якими вони є. ШІ", "Не можу повірити, що люди думають, що [Меган] дійсно поділилася цим. Це стає смішним", "Це огидний фотошоп. Шов штанів Арчі не з'єднаний разом", "Приховані руки і ноги дуже дивні. ШІ поки не може правильно намалювати руки та ноги", – пишуть у коментарях.

Дійшло навіть до того, що один із користувачів звинуватив фанатів герцогів Сассекських, які створили фото, в лицемірстві:

"SussexSquad, серйозно? Ви ТАК відчайдушно намагаєтеся переконати людей, що у них є діти? Для початку вам варто постаратися позбутися всіх цих різних собак. Арчі виглядає вицвілим через своє волосся і, схоже, зробив собі ринопластику. Бетті зменшилася і явно має азіатське коріння. Враховуючи, що руде волосся — це рецесивний ген, чому ви так рішуче налаштовані викорінити всі ознаки етнічної приналежності Меган? Як це по-РАСИСТСЬКИ з вашого боку! Лицеміри. Ви змушуєте їх здаватися ще більш божевільними, ви, психи".

Після того як зображення ШІ стало вірусним, інші уважні шанувальники королівської сім'ї помітили, що макет листівки був узятий безпосередньо з Canva Pro. Тобто будь-хто, у кого є обліковий запис, міг його змоделювати.

Гаррі та Меган намагаються тримати своїх дітей подалі від камер папараці. Навіть на святковій листівці брат і сестра зображені зі спини. У зв'язку з цим з'явилося чимало теорій змови, і багато хто гадає, що ж такого приховують Сассекси.

На відміну від них, принц і принцеса Уельські з перших днів народження дітей не приховували їх від публіки. Крім офіційних портретів принців Джорджа і Луї, а також принцеси Шарлотти, у мережі є чимало знімків королівських спадкоємців, зроблених папараці.

Раніше Фокус писав про сумні наслідки королівської ворожнечі для дітей принца Гаррі.