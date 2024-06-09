Експерт розповів про сумні наслідки королівської ворожнечі для дітей принца Гаррі (фото)

Дженні Бонд припустила, що принц Арчі напевно сумує за своїм дідусем-королем. За її словами, саме Меган доведеться нести основний тягар відповідальності за те, що діти ростуть без уваги королівської сім'ї.

Королівський експерт Дженні Бонд вважає, що ворожнеча Меган Маркл і принца Гаррі з королівською родиною Великої Британії може негативно вплинути на їхніх дітей у майбутньому, повідомляє Мirror.

Зараз пара живе в Америці і здебільшого віддалилася від Фірми. За словами Дженні Бонд, відчуження може мати руйнівні наслідки для принца Арчі та принцеси Лілібет. Вона пояснила: "Діти ростуть, і їм від природи цікаво дізнатися про своє походження... і коли ваша спадщина належить до однієї з найвідоміших родин у світі, безсумнівно, здасться доволі дивною і, можливо, сумною, що ви майже не знаєте або не пам'ятаєте їх", — пояснила Дженні.

Принц Гаррі зі своєю сім'єю Фото: Archewell Foundation

Вона вважає, що найгірші наслідки будуть помітні, коли Арчі стане підлітком: "Уявіть собі, 15-річний Арчі каже своїм друзям: "Мій дідусь є або був королем! І мій дядько теж є або буде королем. Але він майже не знав і не зустрічався з ними. Як сумно... і Меган доведеться нести основний тягар відповідальності за це".

Бонд нагадала, що принц Арчі не бачився з королівською сім'єю з 2022 року, оскільки зараз живе в Америці зі своїми батьками та сестрою. Хлопчик дуже сумує за своїм дідом, королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.

Король Чарльз ІІІ із сином принцом Гаррі Фото: Getty Images

"Арчі дуже сумує за Чарльзом, багато його книг присвячені королям, принцесам і замкам, і він знає, що його дідусь живе в замку. Він, очевидно, відчайдушно хоче приїхати до Великої Британії зі своїм батьком, але Меган і Гаррі не хочуть цього", — вважає експерт. Крім того, рішення Сассексів віддалитися від королівської сім'ї також заважає підтримувати стосунки молодших онуків короля зі своїми двоюрідними братами і сестрою. Вони, можна сказати, не знають одне одного.

Діти принца Вільяма — принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї Фото: Getty Images

Нагадаємо, 20 травня Фокус писав про те, що принц Гаррі та Меган Маркл відзначили річницю весілля. Сассекси, які відійшли від королівських обов'язків 2020 року, схоже, залишилися без уваги Букінгемського палацу.