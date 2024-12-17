Принц Гаррі та Меган Маркл показали своїх старших дітей на різдвяній листівці

Листівка являє собою колаж із шести фотографій, де п'ять знімків присвячені діяльності пари.

Related video

Напередодні різдвяних свят принц Гаррі і Меган Маркл представили свою листівку 2024 року, де, серед іншого, можна побачити і дітей, які підросли, – п'ятирічного принца Арчі і трирічну принцесу Лілібет, пише Marca.

Цифрова листівка від імені герцогів Сассекських та їхньої організації Archewell являє собою душевний колаж із шести фотографій і повідомлення з побажаннями одержувачам "щасливого святкового сезону і радісного нового року".

На одному з кадрів Арчі та Лілібет насолоджуються часом на свіжому повітрі зі своїми батьками. Обидві дитини сфотографовані зі спини. Лілібет біжить до Гаррі, який стає на коліна з розпростертими обіймами, тоді як Арчі підходить до Меган, щоб обійняти її. На знімку також видно трьох собак сім'ї.

Крім сімейного фото, на листівці є кадри, де відображені останні події в суспільному житті подружжя і три знімки Гаррі та Меган під час спільних прогулянок.

На одному з них герцог і герцогиня Сассекські посміхаються під час візиту до Колумбії, а на іншому Меган обіймає маленьку дівчинку на благодійному заході. Ще на одному фото зображений молодший син короля Великої Британії, який тримає руку пацієнта в лікарні.

Тим часом протистояння між Сассексами та їхніми британськими родичами триває. Принц Гаррі та Меган Маркл не отримали запрошення приєднатися до короля Чарльза III, королеви Камілли та інших старших членів королівської сім'ї в Сандрінгемі на традиційному різдвяному святі. Вони проведуть Різдво в Каліфорнії, як робили це з моменту переїзду до Сполучених Штатів 2020 року.

Принц і колишня американська акторка одружилися 2018 року. За рік пара стала батьками сина Арчі, а 2021-го на світ з'явилася донька Лілібет Діана. Король Чарльз III надав онукам титули принца і принцеси, попри те, що з їхніми батьками в королівської сім'ї досить напружені стосунки.

Нещодавно у ЗМІ знову поповзли чутки про прийдешнє розлучення пари, яка дедалі частіше почала з'являтися на публіці окремо, проте принц Гаррі припинив усі домисли.

Раніше Фокус писав, чому принц Вільям ніколи не пробачить молодшому брату.