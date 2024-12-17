Принц Гарри и Меган Маркл показали своих подросших детей на рождественской открытке

Открытка представляет собой коллаж из шести фотографий, где пять снимков посвящены деятельности пары.

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В преддверии рождественских праздников принц Гарри и Меган Маркл представили свою открытку 2024 года, где, среди прочего, можно увидеть и из подросших детей – пятилетнего принца Арчи и трехлетнюю принцессу Лилибет, пишет Marca.

Цифровая открытка от имени герцогов Сассекских и их организации Archewell представляет собой душевный коллаж из шести фотографий и сообщение с пожеланиями получателям "счастливого праздничного сезона и радостного нового года".

На одном из кадров Арчи и Лилибет наслаждаются временем на свежем воздухе со своими родителями. Оба ребенка сфотографированы со спины. Лилибет бежит к Гарри, который становится на колени с распростертыми объятиями, в то время как Арчи подходит к Меган, чтобы обнять ее. На снимке также видны три собаки семьи.

Кроме семейного фото, на открытке есть кадры, где отражены последние события в общественной жизни супругов и три снимка Гарри и Меган во время совместных прогулок.

На одном из них герцог и герцогиня Сассекские улыбаются во время визита в Колумбию, а на другом Меган обнимает маленькую девочку на благотворительном мероприятии. Еще на одном фото изображен младший сын короля Великобритании, который держит руку пациента в больнице.

Тем временем противостояние между Сассексами и их британскими родственниками продолжается. Принц Гарри и Меган Маркл не получили приглашения присоединиться к королю Чарльзу III, королеве Камилле и другим старшим членам королевской семьи в Сандрингеме на традиционном рождественском празднике. Они проведут Рождество в Калифорнии, как делали это с момента переезда в Соединенные Штаты в 2020 году.

Принц и бывшая американская актриса поженились в 2018 году. Через год пара стала родителями сына Арчи, а в 2021 на свет появилась дочь Лилибет Диана. Король Чарльз III предоставил внукам титулы принца и принцессы, несмотря на то, что с их родителями у королевской семьи довольно напряженные отношения.

Недавно в СМИ снова поползли слухи о грядущем разводе пары, которая все чаще стала появляться на публике по отдельности, однако принц Гарри пресек все домыслы.

Ранее Фокус писал, почему принц Уильям никогда не простит младшего брата.