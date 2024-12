Принц Гарри ответил на слухи о разводе с Меган Маркл

В последнее время пара все чаще появляется на публике по отдельности. Герцога прямо спросили, почему так происходит.

Принц Гарри ответил на слухи вокруг своего брака с Меган Маркл во время саммита в Нью-Йорке. Об этом пишет People.

Герцог Сассекский поговорил с колумнистом Эндрю Россом Соркиным в рамках саммита The New York Times Dealbook Summit 2024 в Jazz at Lincoln Center.

Слухи о разводе Гарри и Меган достигли пика недавно, когда пара все чаще стала появляться отдельно на мероприятиях, и королевские эксперты считали, что разрыв для пары неизбежен.

"Я писал о вас в Google News, и были люди, которые постоянно восхищались всем, что вы делаете. Они очарованы Меган, которая сейчас в Калифорнии, а вы здесь", — сказал Соркин.

Колумнист спросил, почему так происходит.

На что принц Гарри ответил: "Поскольку вы пригласили меня, вы должны были знать. Вы должны были знать, что это произойдет".

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Когда Соркин спросил, "хорошо ли это", что есть такой большой интерес к паре, Гарри признал, что это "определенно не хорошо", ссылаясь на слухи, которые он слышал о нем и его жене.

"Кажется, мы покупали дом или переезжали 10-12 раз. Мы, видимо, также разводились, возможно, 10-12 раз", — отреагировал сын короля Великобритании.

В частности, Гарри сказал, что жалеет троллей, ведь их надежды не воплощаются в реальность.

Герцог и герцогиня Сассекские поженились в 2018 году. Через год пара стала родителями сына Арчи, а в 2021 на свет появилась дочь Лилибет Диана. Король Чарльз III предоставил внукам титулы принца и принцессы, несмотря на то, что с их родителями у королевской семьи довольно напряженные отношения. Супруги переехали в США в 2020 году, сложив монаршие обязанности.

Принц Гарри и Меган Маркл в день свадьбы Фото: Getty Images

