Спустя 14 лет: что принц Уильям прошептал Кейт Миддлтон на их свадьбе (фото)

Пара поженилась в 2011 году. За это время они трижды стали родителями — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

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Стало известно, что принц Уильям прошептал Кейт Миддлтон в день их свадьбы в апреле 2011 года. Об этом пишет Hello Magazine.

По словам Тины Ланнин, профессионального чтеца с губ, когда они ехали в свадебной карете, принц Уэльский помогал своей жене соблюдать королевский протокол.

"Я не думаю, что тебе еще стоит кланяться. Я думаю, тебе стоит просто склонить голову, ладно?" — сказал будущий король 14 лет назад.

Позже во время поездки Уильям вспомнил о размерах толпы и празднике вокруг.

"Надеюсь, я запомню... Это безумно, это безумно! Боже, это... здесь очень громко... эти люди хлопают", — сказал он.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в день свадьбы Фото: Скриншот

"Ты выглядишь счастливым", — сказала Кейт Уильяму, по словам Ланнин.

В конце концов прогулка в карете завершилась в Букингемском дворце, где пара поцеловалась на балконе перед тысячами людей, следуя королевской традиции, начатой тогдашними принцами Чарльзом и принцессой Дианой. Однако, отклоняясь от нормы, принц затем попросил свою жену о еще одном поцелуе.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в день свадьбы Фото: Getty Images

После празднования нового семейного статуса пары с публикой король Чарльз устроил прием для молодоженов в Тронном зале Букингемского дворца. Это собрание включало фейерверк, выступление Элли Гулдинг и неожиданный танцевальный номер молодоженов. Позже вечером супруги устроили частную вечеринку для 100 гостей в отеле Goring, которая включала копию бара Basil's, одного из любимых мест семьи.

Напомним, Кейт Миддлтон вышла в свет в элегантном наряде.

Также Фокус писал о страхе Кейт Миддлтон и принца Уильяма за их детей.