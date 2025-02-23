Раскрыт страх Кейт Миддлтон и принца Уильяма за их детей (фото)

Детство принца Уэльского прошло под пристальным вниманием СМИ. Теперь его наследники столкнулись с новой проблемой.

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Раскрыты страхи принцессы Кейт Миддлтон и принца Уильяма относительно их детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Об этом пишет Hello Magazine.

Наследники монаршей четы растут в эпоху цифровых технологий, и их бывший помощник Джейсон Кнауф рассказал о беспокойстве Кейт и Уильяма по этому поводу. Он вспомнил, как принц Уэльский рос с камерами перед собой.

"Его детство перед СМИ временами было довольно трудным. И тогда он понял, что собирается воспитывать своих детей, чтобы иметь дело с социальными сетями, мобильными телефонами и всем остальным. Я точно видел обеспокоенных маму и папу за кадром, но гораздо реже в последние годы, что было фантастически для них как для семьи", — отметил Кнауф.

Королевская чета несколько раз говорила о своей обеспокоенности относительно таких устройств, как планшеты и мобильные телефоны, а также о влиянии, которое они будут иметь на детей.

Кейт Миддлтон с принцем Луи и принцессой Шарлоттой Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

В 2018 году Уильям и Кейт посетили BBC, где принц Уэльский сказал: "Я увидел, что мои друзья и сверстники обеспокоены рисками очень мощных инструментов, которые мы даем в руки нашим детям".

"Для многих семей телефоны и социальные медиа нарушили святость и защиту дома", — сказал сын принцессы Дианы.

Выступая на Channel 5 News через несколько дней, многодетный отец признался: "Мы до сих пор не определили, какой правильный баланс времени онлайн. Это довольно сложно, это все еще очень изменчивая динамика".

Принц Уильям с сыном Джорджем Фото: Getty Images

Напомним, почему Кейт Миддлтон пропустила церемонию BAFTA 2025.

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