Кейт Миддлтон и принц Уильям показали романтический кадр в честь Дня влюбленных (фото)

Пара состоит в браке с 2011 года. Они воспитывают троих детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились романтическим снимком в честь Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. Фото монаршая чета опубликовала в Instagram с более 16 млн подписчиков.

Кэтрин и Уильям никак не стали подписывать кадр, однако оставили эмодзи в виде красного сердечка.

На фото принцесса Уэльская и ее муж позировали в лесу в теплое время года. Они держались за руки, а Уильям нежно целовал в щеку улыбающуюся Кэтрин.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Королевская чета впервые опубликовала это изображение в сентябре 2024 года как часть эмоционального видео, в котором сообщается, что будущая королева Великобритании завершила курс химиотерапии после того, как в начале года ей диагностировали рак.

Трехминутный клип был снят в августе Уиллом Варром в Норфолке, где Кейт и Уильям живут в своем загородном доме Анмер-Холл с тремя детьми: 11-летним принцем Джорджем, 9-летней принцессой Шарлоттой и 6-летним принцем Луи.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Многодетные родители поженились в 2011 году. Они познакомились во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в начале 2000-х.

За эти годы Кейт и Уильям стали родителями двух сыновей и одной дочери. В частности, супруги пережили ряд тяжелых моментов. В 2022 году ушла из жизни бабушка Уильяма, королева Елизавета II. А в начале 2024 Кэтрин и королю Чарльзу III диагностировали онкологию. Были и исторические события, например, коронация отца Уильяма в мае 2023 года.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на коронации Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Напомним, почему Кейт Миддлтон не носит обручальное кольцо принцессы Дианы.

Также Фокус писал о флирте Меган Маркл с принцем Уильямом.