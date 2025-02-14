Кейт Міддлтон та принц Вільям показали романтичний кадр на честь Дня закоханих (фото)

Пара одружена з 2011 року. Вони виховують трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

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Кейт Міддлтон та принц Вільям поділилися романтичним знімком на честь Дня всіх закоханих, який відзначають 14 лютого. Фото монарше подружжя опублікувало в Instagram з понад 16 млн підписників.

Кетрін та Вільям ніяк не стали підписувати кадр, проте залишили емодзі у вигляді червоного сердечка.

На фото принцеса Уельська та її чоловік позували в лісі в теплу пору року. Вони трималися за руки, а Вільям ніжно цілував у щоку усміхнену Кетрін.

Кейт Міддлтон та принц Вільям

Королівське подружжя вперше опублікувало це зображення у вересні 2024 року як частину емоційного відео, у якому повідомляється, що майбутня королева Великої Британії завершила курс хіміотерапії після того, як на початку року їй діагностували рак.

Трихвилинний кліп був знятий у серпні Віллом Варром у Норфолку, де Кейт і Вільям живуть у своєму заміському будинку Анмер-Голл зі своїми трьома дітьми: 11-річним принцом Джорджем, 9-річною принцесою Шарлоттою та 6-річним принцом Луї.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми

Багатодітні батьки одружилися у 2011 році. Вони познайомилися під час навчання в Сент-Ендрюському університеті на початку 2000-х.

За ці роки Кейт та Вільям стали батьками двох синів та однієї доньки. Зокрема, подружжя пережило низку важких моментів. У 2022 році пішла із життя бабуся Вільяма, королева Єлизавета ІІ. А на початку 2024 Кетрін та королю Чарльзу ІІІ діагностували онкологію. Були й історичні події, наприклад, коронація батька Вільяма у травні 2023.

Кейт Міддлтон та принц Вільям на коронації Чарльза ІІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон не носить обручку принцеси Діани.

Також Фокус писав про флірт Меган Маркл з принцом Вільямом.