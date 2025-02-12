Після візиту до вʼязниці: чому Кейт Міддлтон не носить обручку принцеси Діани (фото)

Після заручин з принцом Вільямом Кетрін стала власницею культової прикраси, яка раніше належала принцесі Діані. Втім, останнім часом вона доволі рідко показує аксесуар світу.

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Стало відомо, чому Кейт Міддлтон насправді відмовилася від обручки. Про це пише Daily Mail.

Принцеса Уельська напередодні була помічена без ключового ювелірного виробу, коли вона відвідала вʼязницю у Чеширі, де майбутня королева Великої Британії зустрілася з матерями, які народили за ґратами.

Дружина принца Вільяма відвідала благодійний фонд Action for Children, який підтримує майбутніх і новоспечених мам, які відбувають покарання за ґратами. Втім, вчергове на ній не було обручки.

Стриманий вибір ювелірних прикрас принцеси Уельської повторював образ, який вона продемонструвала в січні, коли відвідувала хворих на рак у Royal Marsden.

Кейт Міддлтон

Майбутня британська королева виглядала елегантно в теплих тонах. Втім, фанати королівської персони не могли не помітити, що на її пальці не було легендарної обручки із сапфіром і діамантом, яка раніше належала принцесі Діані.

Натомість Кейт вирішила носити блискучий ремінець Eternity, з яким вона дебютувала минулого літа, поверх своєї золотої обручки.

Це не перший раз, коли дружину принца Вільяма бачать без обручки під час королівських виходів за останні місяці. Причина може стосуватися здоров’я та безпеки.

Кейт Міддлтон зняла свої аксесуари, оскільки вона відвідувала медичні заклади, і тому було важливо усунути потенційну гігієнічну небезпеку.

Кейт Міддлтон з обручкою Фото: Getty Images

Зокрема, вибір принцеси періодично міняти або знімати обручку може бути практичним, адже їх час від часу потрібно відносити до майстра.

Раніше Лорен Кіна, засновниця блогу The Court Jeweller, говорила: "Жінки королівської сім’ї носять свої обручки по-різному, як і всі ми".

Нагадаємо, Кейт Міддлтон відвідала вʼязницю.

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