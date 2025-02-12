Кейт Міддлтон вирушила до в'язниці (фото, відео)

Майбутня королева поспілкувалася з матерями, які були або перебувають в ув'язненні.

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43-річна принцеса Уельська поступово повертається до своїх королівських обов'язків після тривалої перерви у зв'язку з лікуванням раку. Вона відвідала відділення матері і дитини (MBU) в жіночій в'язниці HMP Styald Вілмслоу, Чешир, пише Hello. Біля головних воріт принцесу зустріла начальниця в'язниці Нікі Гаргрівз.

Кейт поговорила з двома колишніми ув'язненими, одна з яких вийшла з в'язниці шість тижнів тому зі своїм маленьким сином після відбуття 14-місячного терміну за нерозкритий злочин, а інша була на 30-му тижні вагітності, коли почала відбувати 11-місячний термін і народила доньку у в'язниці. Одна з ув'язнених розповіла майбутній королеві, що тільки у в'язниці вона отримала "стільки" допомоги, що навряд чи було доступним у її місцевому співтоваристві.

Action for Children, патроном якої з 2016 року є принцеса, керує трьома MBU у в'язницях на півночі Англії. Усі вони надають спеціальне місце для молодих і майбутніх матерів, які відбувають тюремне ув'язнення або перебувають під вартою. Вони працюють над тим, щоб діти регулярно отримували такі враження, як прогулянки, покупки і поїздки на автобусі. Крім цього, вони також організовують ночівлі з ширшим колом членів сім'ї у себе вдома.

Ці ув'язнені живуть в окремій зоні в'язниці та отримують підтримку від навченого тюремного персоналу, а також від спеціалістів із підтримки сім'ї, які допомагають жінкам розірвати цикл повторних правопорушень.

Кейт також відвідала ясла на території, щоб побачити, де немовлята і діти, які живуть на території, можуть навчатися і грати.

Це не перший випадок, коли принцеса співпрацює з матерями в системі правосуддя. У червні 2023 року вона відкрила Hope Street у Саутгемптоні, який є житловим комплексом для сімей, що пілотує новий підхід до підтримки жінок у системі правосуддя.

Кетрін захоплена ранніми роками і прагне підвищувати обізнаність про важливість раннього дитинства. 2021 року вона створила Королівський фонд центру раннього дитинства і 2023 року запустила кампанію Shaping Us, яку вона назвала "справою всього свого життя". Кампанія спрямована на підвищення значущості найважливішого періоду розвитку дитини, від вагітності до п'яти років.

Кейт з'явилася всього через день після того, як було підтверджено, що принц Вільям і Кейт не будуть присутніми на зірковій церемонії вручення премії BAFTA в Лондоні цього року.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон ставиться до принца Вільяма, як до "четвертої дитини".