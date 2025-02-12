Кейт Миддлтон отправилась в тюрьму (фото, видео)

Будущая королева пообщалась с матерями, которые были или находятся в заключении.

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43-летняя принцесса Уэльская постепенно возвращается к своим королевским обязанностям после длительного перерыва в связи с лечением рака. Она посетила отделение матери и ребенка (MBU) в женской тюрьме HMP Styald Уилмслоу, Чешир, пишет Hello. У главных ворот принцессу встретила начальница тюрьмы Ники Харгривз.

Кейт поговорила с двумя бывшими заключенными, одна из которых вышла из тюрьмы шесть недель назад со своим маленьким сыном после отбытия 14-месячного срока за нераскрытое преступление, а другая была на 30-й неделе беременности, когда начала отбывать 11-месячный срок и родила дочь в тюрьме. Одна из заключенных рассказала будущей королеве, что только в тюрьме она получила "столько" помощи, что вряд ли было доступно в ее местном сообществе.

Action for Children, патроном которой с 2016 года является принцесса, управляет тремя MBU в тюрьмах на севере Англии. Все они предоставляют специальное место для молодых и будущих матерей, отбывающих тюремное заключение или находящихся под стражей. Они работают над тем, чтобы дети регулярно получали такие впечатления, как прогулки, покупки и поездки на автобусе. Помимо этого, они также организуют ночевки с более широким кругом членов семьи у себя дома.

Эти заключенные живут в отдельной зоне тюрьмы и получают поддержку от обученного тюремного персонала, а также от специалистов по поддержке семьи, которые помогают женщинам разорвать цикл повторных правонарушений.

Кейт также посетила ясли на территории, чтобы увидеть, где младенцы и дети, живущие на территории, могут учиться и играть.

Это не первый случай, когда принцесса сотрудничает с матерями в системе правосудия. В июне 2023 года она открыла Hope Street в Саутгемптоне, который является жилым комплексом для семей, пилотирующим новый подход к поддержке женщин в системе правосудия.

Кэтрин увлечена ранними годами и стремится повышать осведомленность о важности раннего детства. В 2021 году она создала Королевский фонд центра раннего детства и в 2023 году запустила кампанию Shaping Us, которую она назвала "делом всей своей жизни". Кампания направлена ​​на повышение значимости важнейшего периода развития ребенка, от беременности до пяти лет.

Кейт появилась всего через день после того, как было подтверждено, что принц Уильям и Кейт не будут присутствовать на звездной церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне в этом году.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон относится к принцу Уильяму, как к "четвертому ребенку".