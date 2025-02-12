Кейт Миддлтон отправилась в тюрьму (фото, видео)
Будущая королева пообщалась с матерями, которые были или находятся в заключении.
43-летняя принцесса Уэльская постепенно возвращается к своим королевским обязанностям после длительного перерыва в связи с лечением рака. Она посетила отделение матери и ребенка (MBU) в женской тюрьме HMP Styald Уилмслоу, Чешир, пишет Hello. У главных ворот принцессу встретила начальница тюрьмы Ники Харгривз.
Кейт поговорила с двумя бывшими заключенными, одна из которых вышла из тюрьмы шесть недель назад со своим маленьким сыном после отбытия 14-месячного срока за нераскрытое преступление, а другая была на 30-й неделе беременности, когда начала отбывать 11-месячный срок и родила дочь в тюрьме. Одна из заключенных рассказала будущей королеве, что только в тюрьме она получила "столько" помощи, что вряд ли было доступно в ее местном сообществе.
Action for Children, патроном которой с 2016 года является принцесса, управляет тремя MBU в тюрьмах на севере Англии. Все они предоставляют специальное место для молодых и будущих матерей, отбывающих тюремное заключение или находящихся под стражей. Они работают над тем, чтобы дети регулярно получали такие впечатления, как прогулки, покупки и поездки на автобусе. Помимо этого, они также организуют ночевки с более широким кругом членов семьи у себя дома.
Эти заключенные живут в отдельной зоне тюрьмы и получают поддержку от обученного тюремного персонала, а также от специалистов по поддержке семьи, которые помогают женщинам разорвать цикл повторных правонарушений.
Кейт также посетила ясли на территории, чтобы увидеть, где младенцы и дети, живущие на территории, могут учиться и играть.
Это не первый случай, когда принцесса сотрудничает с матерями в системе правосудия. В июне 2023 года она открыла Hope Street в Саутгемптоне, который является жилым комплексом для семей, пилотирующим новый подход к поддержке женщин в системе правосудия.
Кэтрин увлечена ранними годами и стремится повышать осведомленность о важности раннего детства. В 2021 году она создала Королевский фонд центра раннего детства и в 2023 году запустила кампанию Shaping Us, которую она назвала "делом всей своей жизни". Кампания направлена на повышение значимости важнейшего периода развития ребенка, от беременности до пяти лет.
Кейт появилась всего через день после того, как было подтверждено, что принц Уильям и Кейт не будут присутствовать на звездной церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне в этом году.
Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон относится к принцу Уильяму, как к "четвертому ребенку".