Часто капризничает: Кейт Миддлтон относится к принцу Уильяму, как к "четвертому ребенку", — СМИ

Кейт и Уильям поженились в 2011 году. Они стали родителями троих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

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Кейт Миддлтон относится к принцу Уильяму, как к "четвертому ребенку". Об этом пишет The Times.

Королевские придворные дали комментарии новой книге Тома Куинна "Да, госпожа: Тайная жизнь королевских слуг", среди которых много открытий об отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма. В частности, Уильям просит выглаживать и раскладывать для него костюмы, а ванну набирать "точно в одно и то же время каждый день".

Один бывший сотрудник утверждает, что будущий британский король склонен к истерикам, если все идет не по плану, добавляя, что Кейт относится к своему мужу, как к ребенку.

"Я не знаю, где был бы Уильям без Кейт... она успокаивает его, когда он становится немного капризным. Она сказала, что иногда к нему приходится относиться, как к ее четвертому ребенку", — рассказал экс-сотрудник дворца.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Instagram/kensingtonroyal

Куинн также рассказал, что Кейт "получает удовольствие от ребра" Уильяма о его семье, и дразнит его о том, что королева Камилла происходит от "любимой любовницы" Эдуарда VII. Однако Уильям спокойно это воспринимает.

А еще один источник отмечает, что "Кейт пришлось объяснить многие вещи, которые родители вне королевской семьи делают со своими детьми как само собой разумеющееся — она должна была показать ему, как дать детям карманные деньги".

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Скриншот видео

Однажды Уильям тихо сказал: "Мой отец никогда не давал мне карманных денег".

Кейт и Уильям поженились в 2011 году и стали родителями троих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Напомним, какое прозвище работники дворца дали Меган Маркл.

Также Фокус писал о больших переменах для Кейт Миддлтон в королевской семье.