Герцогиня, но не Сассекская: как Меган Маркл называли работники дворца

Бывшая американская актриса некоторое время адаптировалась к правилам жизни в монаршей семье. Она по-разному относилась к слугам: от объятий до раздражения.

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Меган Маркл якобы на некоторое время прозвали "герцогиней сложной", — написал британский журналист Том Куинн для The London Times.

"Она могла быть сложной, потому что ей было трудно жить — она пыталась почувствовать свой путь и разобраться в тонкостях средневековой, лабиринтной системы", — рассказал ему анонимный сотрудник дворца.

В частности, как сообщается, бывшая актриса не могла понять, почему король Чарльз III "был настолько официальным" со своей матерью, покойной королевой Елизаветой II.

"Однажды она сказала: "Но ведь они мать и сын — почему они так жестоки друг к другу?"

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

Несмотря на такое прозвище, инсайдер отметил, что ее также называли "Мистической Мег", потому что она считалась "настолько новой".

Источник также сообщил, что еще одна проблема, которая возникла у нее, когда она жила как активный член королевской семьи с 2018 по 2020 год, касалась "слуг".

"Совершенно не по ее вине, Меган не всегда хорошо относилась к своим сотрудникам — она просто не привыкла к этому, как Гарри", — рассказали они, объясняя, что "в одну минуту она была очень дружелюбной, возможно, чрезмерно дружелюбной, обнимала персонал и пыталась с ними подружиться, а в следующую ее раздражал тот факт, что они не реагировали мгновенно в любое время дня и ночи".

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл носит свитер с вышитыми именами своих детей.

Также Фокус писал о редком фото детей принца Гарри и Меган Маркл.