43-летняя Меган Маркл показалась без макияжа и почтила своих детей (видео)

Невестка британского короля Чарльза ІІІ вспомнила, как встретилась с пострадавшими от пожаров в Калифорнии. Теперь у нее есть особый подарок для девочки, которая спасалась от стихийного бедствия.

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43-летняя Меган Маркл опубликовала свое первое селфи-видео в Instagram. В нем герцогиня Сассекская особым образом почтила своего сына, принца Арчи, 5 лет, и дочь, принцессу Лилибет, 3 года.

Во время съемок нового ролика жена принца Гарри была одета в синие джинсы и черный свитер с круглым вырезом, у горловины которого белыми буквами были вышиты имена их детей.

К образу бывшая актриса добавила золотые браслеты и распустила волосы.

В видео Меган Маркл радостно делится своим волнением после того, как получила товар от Билли Айлиш — вместе с подписанной копией своего последнего альбома Hit Me Hard and Soft — который она планировала подарить 15-летней девушке, чей дом пострадал во время пожаров в Лос-Анджелесе в январе.

Меган Маркл

Герцогиня вспомнила встречу подростка с ее матерью во время посещения общины, пострадавшей от лесных пожаров. Она рассказала, что мать рассказала ей, что ее дочь потеряла любимую футболку с Билли Айлиш, спасаясь от лесных пожаров.

"Давайте продолжать поддерживать тех, кто пострадал от лесных пожаров в Калифорнии. Спасибо всем, кто сделал это возможным, но главное, спасибо нашим спасателям, которые являются настоящими героями общества", — написала Меган.

Герцогиня Сассекская вернулась в Instagram 1 января под псевдонимом @meghan после удаления своих страниц в социальных сетях в январе 2018 года.

Хотя позже они с мужем принцем Гарри запустили совместный Instagram @SussexRoyal, он перестал обновляться после того, как Гарри и Меган отказались от своих старших королевских ролей в 2020 году.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл встретились с пострадавшими от пожаров.

Также Фокус писал о планах Меган Маркл написать книгу.