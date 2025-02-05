43-річна Меган Маркл показалася без макіяжу та вшанувала своїх дітей (відео)

Невістка британського короля Чарльза ІІІ пригадала, як зустрілася з постраждалими від пожеж у Каліфорнії. Тепер у неї є особливий подарунок для дівчинки, яка рятувалася від стихійного лиха.

Related video

43-річна Меган Маркл опублікувала своє перше селфі-відео в Instagram. У ньому герцогиня Сассекська особливим чином вшанувала свого сина, принца Арчі, 5 років, і доньку, принцесу Лілібет, 3 роки.

Під час зйомок нового ролика дружина принца Гаррі була одягнена в сині джинси та чорний светр з круглим вирізом, біля горловини якого білими літерами були вишиті імена їхніх дітей.

До образу колишня акторка додала золоті браслети та розпустила волосся.

У відео Меган Маркл радісно ділиться своїм хвилюванням після того, як отримала товар від Біллі Айліш — разом із підписаною копією свого останнього альбому Hit Me Hard and Soft — який вона планувала подарувати 15-річній дівчині, чий будинок постраждав під час пожеж у Лос-Анджелесі в січні.

Меган Маркл

Герцогиня пригадала зустріч підлітка з її матір'ю під час відвідування громади, яка постраждала від лісових пожеж. Вона розповіла, що мати розповіла їй, що її донька втратила улюблену футболку Біллі Айліш, рятуючись від лісових пожеж.

"Давайте продовжувати підтримувати тих, хто постраждав від лісових пожеж у Каліфорнії. Дякуємо всім, хто зробив це можливим, але головне, дякуємо нашим рятувальникам, які є справжніми героями громади", — написала Меган.

Герцогиня Сассекська повернулася в Instagram 1 січня під псевдонімом @meghan після видалення своїх сторінок у соціальних мережах у січні 2018 року.

Хоча пізніше вони з чоловіком принцом Гаррі запустили спільний Instagram @SussexRoyal, він перестав оновлюватися після того, як Гаррі та Меган відмовилися від своїх старших королівських ролей у 2020 році.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися з постраждалими від пожеж.

Також Фокус писав про плани Меган Маркл написати книжку.