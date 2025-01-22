Меган Маркл планує написати книгу про розлучення з принцом Гаррі, — ЗМІ

У Букінгемському палаці впевнені, що шлюб принца Гаррі не протримається довго, оскільки у стосунках пари "все дуже погано".

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Меган Маркл, яка транслює світові ідилічне сімейне життя з принцом Гаррі, нібито готується написати книжку про життя після розлучення, а люди, котрі працюють на герцогиню Сассекську, стверджували, що спілкувалися з неназваним видавництвом, щоб "оцінити інтерес" до ідеї книжки. І все це незважаючи на те, що вона поки що в шлюбі, пише Mirror.

Ці одкровення стали частиною статті "Афера по-американськи" у Vanity Fair, яка так розлютила Сассексів і змусила їх виправдовуватися. Про змову Меган розповів один з інсайдерів журналу. За його словами, книга мала бути про наслідки її розриву з Гаррі, а не про її першого чоловіка Тревора Енгельсона, з яким колишня акторка розлучилася 2014 року.

Інформатор пояснив, що передбачувану зустріч щодо книжки не було організовано, тому що Сассекські були на шляху до розлучення. Однак її запланували, щоб подивитися, чи буде видавець "теоретично зацікавлений", якщо вони розлучаться.

Принц Гаррі та Меган Маркл не сходять зі сторінок таблоїдів від дня свого весілля 19 травня 2018 року Фото: Getty Images

Інше джерело не заперечувало, що обговорення було, але скоріше пояснило, що "якщо це хоч якоюсь мірою правда, до Меган звернулися б, а не навпаки". Vanity Fair повідомив, що видавець не робив пропозиції, і рукопису не було, оскільки не відбулося розлучення, про яке можна було б писати.

За даними Page Six, у Меган і Гаррі вже є контракт на чотири книги з Penguin Random House. Поки що герцогиня випустила тільки дитячу книгу "Лавка", яка зазнала розгромної критики.

Новини про "післярозлучну" книгу з'явилися на тлі заяв про те, що у пари були подружні проблеми. Приблизно в жовтні 2024 року королівські експерти почали помічати, що подружжя не з'являлося разом близько місяця.

"Вони кажуть, що працюватимуть окремо, потім кажуть, що купують будинок у Португалії. Ви ж цього не робите, якщо не хочете більшу частину часу жити окремо, тому я думаю, що все дуже погано", — сказала королівський біограф Анджела Левін. Співробітники Букінгемського палацу впевнені в тому, що їхній родині залишилося недовго.

Тим часом букмекери вже почали робити ставки на розлучення Меган і Гаррі. Якщо розлучення відбудеться протягом двох років, то ставка в 20 євро у букмекерів може принести виграш у 500 євро.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон всерйоз боїться за принца Гаррі, і до чого тут Меган Маркл.