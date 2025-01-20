Принц Гаррі та Меган Маркл образилися на статтю про себе в популярному таблоїді: що їм не сподобалося

За п'ять років життя далеко від королівської сім'ї справи у принца Гаррі та його дружини Меган Маркл йдуть не так, як вони собі це уявляли спочатку.

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Принц Гаррі та Меган Маркл отримали новий репутаційний удар у вигляді статті "Афера по-американськи" Vanity Fair, присвяченій п'ятиріччю Мегзіта. У своєму матеріалі Анна Піл розповіла чимало неприємних фактів про пару, яку її сусіди по Монтесіто називають "найбільш зарозумілими і нещирими людьми на планеті". Вона та її колеги багато місяців спілкувалися з людьми з оточення герцогів Сассекських, які працювали з ними або живуть неподалік.

Зокрема автор наголошує, що втеча з королівської родини стала для подружжя випробуванням у всіх сферах – від фінансової до репутаційної. Через п'ять років їм не вдалося стати своїми в Голлівуді, а кількість людей, які в них розчарувалися, зросла.

Опинившись поза королівською сім'єю, Сассекси змушені думати, як заробити. І якщо раніше вони кричали про своє бажання бути непублічними, то зараз роблять все з точністю до навпаки: знімають серіали про своє життя, Меган намагається запустити кулінарне шоу, вони займаються благодійністю і хочуть, за їхніми словами, зробити світ кращим.

Одне з джерел розповіло, що у Гаррі не так багато друзів у Каліфорнії. Він виріс у тепличних умовах, далеко від реального життя, і тепер йому доводиться важко.

Герцог і герцогиня Сассекські Фото: Getty Images

"Я думаю, він, імовірно, хоче, щоб його залишили в спокої, і при цьому не хоче турбуватися про гроші. Я не думаю, що він хоче бути знаменитим так, як Меган", — зазначив фахівець, який працював у медіапроєктах із парою. Він додав, що принц легко знаходить спільну мову з людьми, на відміну від Меган. Як раніше йшлося у ЗМІ, багато людей, які працювали на неї, потім пішли до психолога.

Герцогиню звинувачували у знущаннях над персоналом під час її роботи в Букінгемському палаці, але результати внутрішнього розслідування так і не були опубліковані, і вона завжди категорично заперечувала ці звинувачення. Зрештою справу було закрито.

Vanity Fair зобразив принца Гаррі як нещасну, хоча й благонамірену людину, яка вигадувала "божевільні" ідеї, як-от "подкаст про соціопатів", де він би брав інтерв'ю у таких людей, як президент Росії Володимир Путін.

За інформацією журналу, не особливо задоволені парою і жителі престижного Монтесіто. За їхніми словами, після переїзду пари нерухомість у цьому районі сильно подорожчала, а увага папараці кратно зросла.

Натомість Гаррі та Меган спростовують усе, написане про них у матеріалі. Як пише The Times, джерела, близькі до Сассекських, описали інформацію про них як "гнітючу" Своєю чергою, інший інформатор повідомив The Daily Beast, що через перенесення нового шоу Меган на Netflix і судові розбірки Гаррі у Великій Британії пара і так не в найкращому стані духу.

"Їм зараз нелегко. Vanity Fair вдалося погіршити поганий час", — сказав інсайдер.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл у прикрасах на сотні тисяч гривень з'явилася на публіці.