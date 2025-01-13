Меган Маркл відклала вихід свого кулінарного шоу на Netflix: названо причину

Герцогиня Сассекська пояснила своє рішення тим, що зараз вона з чоловіком більше зосереджена на допомозі потерпілим від пожеж у Лос-Анджелесі.

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Кулінарне шоу герцогині Сассекської "З любов'ю, Меган", яке мало вийти на Netflix 15 січня, перенесено, повідомляє Daily Mail. Формальною причиною цього стали триваючі пожежі в Лос-Анджелесі.

"Я вдячна своїм партнерам у Netflix за підтримку у відтермінуванні запуску, оскільки ми зосереджені на потребах тих, хто постраждав від лісових пожеж у моєму рідному штаті Каліфорнія", — заявила вона.

Минулого тижня Меган і принц Гаррі були помічені за участю у волонтерській діяльності після смертоносних пожеж. 10 січня вони відвідали місце евакуації в Пасадені, Каліфорнія, де благодійна організація World Central Kitchen роздавала їжу і припаси жертвам пожежі в Ітоні. Пара також пожертвувала гроші на гуманітарну допомогу через свою благодійну організацію Archewell Foundation.

За словами мера Пасадени Віктора Гордо, герцоги Сассекські "дійсно підняли дух рятувальників" під час свого візиту:

"Це чудові люди, чудові особистості і велике серце, що вони приїхали сюди і зустрілися з рятувальниками, зустрілися з постраждалими".

Принц Гаррі та Меган Маркл в евакуаційному центрі

Він додав, що пара відвідала деякі зі згорілих будинків у Пасадені та Альтадені й поговорила з тими, хто втратив житло.

Зі свого боку експерти вважають, що відтермінування виходу шоу пов'язане не тільки з пожежами. Фахівці зі зв'язків із громадськістю засумнівалися в термінах виходу програми.

Вони припустили, що його вихід в ефір зараз може здатися "байдужим" і "глухим" і викликати шалену реакцію проти королівського подружжя.

Британський експерт із брендів і культури Нік Еде читає, що босам Netflix доведеться ухвалити кілька важливих рішень щодо того, чи транслювати "З любов'ю, Меган" наступного тижня.

"Оскільки шоу так зосереджене на житті в Каліфорнії, Лос-Анджелесі та Монтесіто, надаючи можливість зазирнути в амбітне й надихаюче життя, я підозрюю, що його приберуть із поточного розкладу й відкладуть щонайменше на кілька місяців", – наголосив він.

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл і принц Гаррі, які прийняли у своєму маєтку в Монтесіто друзів, котрі втратили будинки, раніше були попереджені про високу ймовірність евакуації в разі подальшого поширення пожеж.