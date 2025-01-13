Меган Маркл отложила выход своего кулинарного шоу на Netflix: названа причина

Герцогиня Сассекская объяснила свое решение тем, что сейчас она с мужем больше сосредоточена на помощи потерпевшим от пожаров в Лос-Анджелесе.

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Кулинарное шоу герцогини Сассекской "С любовью, Меган", которое должно было выйти на Netflix 15 января, перенесено, сообщает Daily Mail. Формальной причиной этого стали продолжающиеся пожары в Лос-Анджелесе.

"Я благодарна своим партнерам в Netflix за поддержку в отсрочке запуска, поскольку мы сосредоточены на нуждах тех, кто пострадал от лесных пожаров в моем родном штате Калифорния", – заявила она.

На прошлой неделе Меган и принц Гарри были замечены участвующими в волонтерской деятельности после смертоносных пожаров. 10 января они посетили место эвакуации в Пасадене, Калифорния, где благотворительная организация World Central Kitchen раздавала еду и припасы жертвам пожара в Итоне. Пара также пожертвовала деньги на гуманитарную помощь через свою благотворительную организацию Archewell Foundation.

По словам мэра Пасадены Виктора Гордо, герцоги Сассекские "действительно подняли дух спасателей" во время своего визита:

"Это замечательные люди, замечательные личности и большое сердце, что они приехали сюда и встретились со спасателями, встретились с пострадавшими".

Принц Гарри и Меган Маркл в эвакуационном центре

Он добавил, что пара посетила некоторые из сгоревших домов в Пасадене и Альтадене и поговорила с теми, кто потерял жилье.

В свою очередь эксперты считают, что отсрочка выхода шоу связана не только с пожарами. Специалисты по связям с общественностью усомнились в сроках выхода программы.

Они предположили, что его выход в эфир сейчас может показаться "бесчувственным" и "глухим" и вызвать яростную реакцию против королевской четы.

Британский эксперт по брендам и культуре Ник Эде читает, что боссам Netflix придется принять несколько важных решений относительно того, транслировать ли "С любовью, Меган" на следующей неделе.

"Поскольку шоу так сосредоточено на жизни в Калифорнии, Лос-Анджелесе и Монтесито, предоставляя возможность заглянуть в амбициозную и вдохновляющую жизнь, я подозреваю, что его уберут из текущего расписания и отложат как минимум на несколько месяцев", – подчеркнул он.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл и принц Гарри, которые приняли в своем особняке в Монтесито друзей, потерявших дома, ранее были предупреждены о высокой вероятности эвакуации в случае дальнейшего распространения пожаров.