Принц Гарри и Меган Маркл готовятся бежать из своего особняка в Монтесито

Несмотря на то, что огонь еще довольно далеко от места, где живут герцоги Сассекские, энергетическая компания уже предупредила жителей Монтесито о возможных отключениях света из-за "высокого риска пожара".

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Принц Гарри и Меган Маркл готовятся покинуть свой особняк за $14 миллионов в Монесито на фоне масштабных пожаров, охвативших Лос-Анджелес, пишет Page Six.

Таблоид ссылается на слова представителя энергетической компании Southern California Edison, что недвижимость герцога и герцогини Сассекских находится в зоне "высокого риска пожара".

Отключение электроэнергии может произойти в фешенебельном анклаве округа Санта-Барбара из-за "предупреждения о повышенном риске лесных пожаров". Жители нескольких районов, в том числе и Монесито, уже оповещены о пожарах.

Гарри, Меган и их дети Арчи и Лилибет, живут доме площадью 1670 квадратных метров на Западном побережье. В особняке девять спален и 16 ванных комнат, а на обширной территории расположены бассейн, теннисный корт, чайный домик, розарии, вековые оливковые деревья, детский домик и гостевой дом с двумя спальнями.

Дом принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито

Другие знаменитости, живущие в этом районе, также могут столкнуться с эвакуацией, включая соседей королевской пары Опру Уинфри и Гвинет Пэлтроу. Уинфри, близкая подруга Гарри и Маркл, в 2018 году пережила ущерб, нанесенный ее имуществу оползнями, вызванными лесными пожарами.

Тем временем количество знаменитостей из Пасифик-Палисейлдс, эпицентра пожаров, уже остались без жилья. Среди них – Энтони Хопкинс, Джеймс Вуд, Пэрис Хилтон, Том Хэнкс, Марк Хэмилл, Адам Броуди, Энтони Хопкинс, Спенсер Пратт, Хайди Монтэг, Джеймс Вудс и другие. Многим звездам также пришлось покинуть особняки. Есть подозрение, что пожар доберется и до жилья Ферджи, Бена Аффлека, Тайры Бэнкс, Рианны, Менди Мур, Леонардо Ди Каприо, Стивена Спилберга.

Десятки тысяч жителей уже покинули район.

Через несколько часов после того, как 7 января утром вспыхнуло возгорание, в близлежащих районах начались еще два разрушительных пожара. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение после прибытия в Палисейдс и связи с первыми спасателями, борющимися с огнем.

По сообщениям Los Angeles Times, у местных пожарных заканчивается вода и вышли из строя гидранты.

Быстрому распространению пожара способствуют сильные ветра и низкая влажность воздуха.

Ранее Фокус писал, что семья Меган Маркл потеряла своего любимца.