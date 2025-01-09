"Дьявольские ветры" питают смертоносные лесные пожары в Калифорнии: худшее еще впереди

Исследователи назвали главного виновника столь быстрого и масштабного распространения смертоносных лесных пожаров в Калифорнии.

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Вот уже несколько дней в Лос-Анджелесе бушуют смертоносные лесные пожары, которые начались 7 января в Палисейде и всего за сутки распространились на невероятные 1 214 гектаров. Местные власти уже заявили, что лесной пожар, бушующий в Лос-Анджелесе, принес миллионы долларов ущерба, но теперь ученые также назвали причину его возникновения, пишет Daily Mail.

Эксперты отмечают, что пока точно не ясно, как начался этот пожар, но большинство подобных масштабных лесных пожаров, как правило, связывают с ошибками человека, такими как оставленный без присмотра костер или выброшенная сигареты. Далее погодные и экологические условия определяют, насколько сильным и масштабным будет возгорание.

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По мнению исследователей, есть несколько факторов, повлиявших на то, почему лесные пожары в Лос-Анджелесе оказались такими масштабными. Во-первых, сильные дожди Эль-Ниньо в прошлом году способствовали росту растительности в районе Лос-Анджелеса. С тех пор эта растительность высохла и стала легко воспламенимой. Во-вторых, на Южную Калифорнию обрушились "дьявольские ветры", также известные как ветры Санта-Ана, которые представляют собой теплые и порывистые северо-восточные ветры, дующие из глубины региона к побережью.

Эксперты отмечают, что "дьявольские ветры" более сухие из-за движения в противоположном направлении от берегового потока, который переносит влажный воздух из Тихого океана в регион. Вероятно, ветры Санта-Ана снизили уровень влажности и высушили растительность — в результате регион стал более подвержен пожарам.

Известно, что огромные скорости этих ветров способны разжечь даже самую малую искру и превратить ее в быстро распространяющийся разрушительный пожар, который всего за несколько часов может охватить сотни гектаров.

Ранее ученые обнаружили, что ветры Санта-Ана создаются высоким давлением над Большим Бассейном, который является пустыней на Западе охватывающей несколько штатов. Опускающийся воздух высыхает, двигаясь по часовой стрелке к Южной Калифорнии, где он сталкивается с возвышающимися горными хребтами, которые разделяют пустыню от прибрежных мегаполисов. Воздух начинает набирать скорость, проходя над горами и каньонами, становясь все теплее и суше по мере продвижения.

По словам метеоролога Гвен Фигегер, ранее на этой неделе область высокого давления в Большом Бассейне в сочетании с развитием шторма на северо-западе Мексики создали вторничный штормовой ветер.

Исследователи зафиксировали, что 7 января ветры Санта-Ана дули со скоростью около 145 км/час, а в сочетании с невероятной сухой погодой они очень быстро распространили пожар на огромную территорию.

Официальные данные свидетельствуют о том, что минимум двое людей погибли, а многие получили серьезные травмы, и все же эксперты считают, что худшее еще впереди. По словам президента профсоюза профессиональных пожарных Калифорнии Брайана Райса, увы, но сейчас все зависит от "дьявольских ветров".

Ранее Фокус писал о том, что спутники показывают, как лесные пожары в Калифорнии выходят из-под контроля.