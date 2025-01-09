"Диявольські вітри" живлять смертоносні лісові пожежі в Каліфорнії: найгірше ще попереду

Дослідники назвали головного винуватця такого швидкого і масштабного поширення смертоносних лісових пожеж у Каліфорнії.

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Ось уже кілька днів у Лос-Анджелесі вирують смертоносні лісові пожежі, що розпочалися 7 січня в Палісейді й всього за добу поширилися на неймовірні 1 214 гектарів. Місцева влада вже заявила, що лісова пожежа, яка вирує в Лос-Анджелесі, завдала мільйони доларів збитків, але тепер учені також назвали причину її виникнення, пише Daily Mail.

Експерти зазначають, що наразі достеменно не зрозуміло, як розпочалася ця пожежа, але більшість таких масштабних лісових пожеж зазвичай пов'язують із помилками людини, як-от залишене без нагляду багаття чи викинута цигарка. Далі погодні та екологічні умови визначають, наскільки сильним і масштабним буде загоряння.

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На думку дослідників, є кілька факторів, що вплинули на те, чому лісові пожежі в Лос-Анджелесі виявилися такими масштабними. По-перше, сильні дощі Ель-Ніньйо минулого року сприяли зростанню рослинності в районі Лос-Анджелеса. Відтоді ця рослинність висохла і стала легко займистою. По-друге, на Південну Каліфорнію обрушилися "диявольські вітри", також відомі як вітри Санта-Ана, що є теплими й рвучкими північно-східними вітрами, які дмуть із глибини регіону до узбережжя.

Експерти зазначають, що "диявольські вітри" сухіші через рух у протилежному напрямку від берегового потоку, який переносить вологе повітря з Тихого океану в регіон. Імовірно, вітри Санта-Ана знизили рівень вологості та висушили рослинність — унаслідок цього регіон став більш схильним до пожеж.

Відомо, що величезні швидкості цих вітрів здатні розпалити навіть найменшу іскру і перетворити її на руйнівну пожежу, що швидко поширюється і може охопити сотні гектарів, яка лише за кілька годин може охопити сотні гектарів.

Раніше вчені виявили, що вітри Санта-Ана створюються високим тиском над Великим Басейном, який є пустелею на Заході, що охоплює кілька штатів. Повітря, що опускається, висихає, рухаючись за годинниковою стрілкою до Південної Каліфорнії, де воно зіштовхується з високими гірськими хребтами, що підносяться, які розділяють пустелю від прибережних мегаполісів. Повітря починає набирати швидкість, проходячи над горами та каньйонами, стаючи все теплішим і сухішим у міру просування.

За словами метеорологині Гвен Фігегер, раніше цього тижня область високого тиску у Великому Басейні в поєднанні з розвитком шторму на північному заході Мексики створили вівторковий штормовий вітер.

Дослідники зафіксували, що 7 січня вітри Санта-Ана дули зі швидкістю близько 145 км/год, а в поєднанні з неймовірною сухою погодою вони дуже швидко поширили пожежу на величезну територію.

Офіційні дані свідчать про те, що щонайменше двоє людей загинули, а багато хто дістав серйозні травми, і все ж експерти вважають, що найгірше ще попереду. За словами президента профспілки професійних пожежників Каліфорнії Браяна Райса, на жаль, але зараз все залежить від "диявольських вітрів".

Раніше Фокус писав про те, що супутники показують, як лісові пожежі в Каліфорнії виходять з-під контролю.