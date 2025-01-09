Принц Гаррі та Меган Маркл готуються втекти зі свого будинку в Монтесіто

Попри те, що вогонь ще доволі далеко від місця, де живуть герцоги Сассекські, енергетична компанія вже попередила мешканців Монтесіто про можливі відключення світла через "високий ризик пожежі".

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Принц Гаррі та Меган Маркл готуються покинути свій будинок за $14 мільйонів у Монесіто на тлі масштабних пожеж, що охопили Лос-Анджелес, пише Page Six.

Таблоїд посилається на слова представника енергетичної компанії Southern California Edison, що нерухомість герцога і герцогині Сассекських перебуває в зоні "високого ризику пожежі".

Відключення електроенергії може статися у фешенебельному анклаві округу Санта-Барбара через "попередження про підвищений ризик лісових пожеж". Жителів кількох районів, зокрема й Монесіто, вже сповіщено про пожежі.

Гаррі, Меган і їхні діти Арчі та Лілібет, живуть у будинку площею 1670 квадратних метрів на Західному узбережжі. В ньому дев'ять спалень і 16 ванних кімнат, а на великій території розташовані басейн, тенісний корт, чайний будиночок, розарії, вікові оливкові дерева, дитячий будиночок і гостьовий будинок з двома спальнями.

Будинок принца Гаррі та Меган Маркл у Монтесіто

Інші знаменитості, які живуть у цьому районі, також можуть зіткнутися з евакуацією, включно з сусідами королівської пари Опрою Вінфрі та Гвінет Пелтроу. Вінфрі, близька подруга Гаррі і Маркл, у 2018 році пережила збитки, завдані її майну зсувами, спричиненими лісовими пожежами.

Тимчасом кількість знаменитостей із Пасифік-Палісейлдс, епіцентру пожеж, уже залишилися без житла. Серед них — Ентоні Гопкінс, Джеймс Вуд, Періс Гілтон, Том Генкс, Марк Гемілл, Адам Броуді, Ентоні Гопкінс, Спенсер Пратт, Гайді Монтег, Джеймс Вудс та інші. Багатьом зіркам також довелося покинути особняки. Є підозра, що пожежа добереться і до житла Ферджі, Бена Аффлека, Тайри Бенкс, Ріанни, Менді Мур, Леонардо Ді Капріо, Стівена Спілберга.

Десятки тисяч жителів уже покинули район.

За кілька годин після того, як 7 січня вранці спалахнув вогонь, у прилеглих районах почалися ще дві руйнівні пожежі. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан після прибуття в Палісейдс і зв'язку з першими рятувальниками, які борються з вогнем.

За повідомленнями Los Angeles Times, у місцевих пожежників закінчується вода і вийшли з ладу гідранти.

Швидкому поширенню пожежі сприяють сильні вітри та низька вологість повітря.

Раніше Фокус писав, що сім'я Меган Маркл втратила свого улюбленця.