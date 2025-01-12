125 миллионов превратились в пепел: в Лос-Анджелесе сгорел один из самых дорогих домов в США

Мега-особняк криптомиллиардера Остина Рассела показывали в телесериале "Наследники". И теперь он превратился в руины из-за пожаров в Лос-Анджелесе.

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Самый дорогой дом в Пасифик-Палисейдс, Лос-Анджелес, и один из самых дорогих домов в США, был уничтожен в результате бушующих лесных пожаров, которые охватили обширные районы Лос-Анджелеса. Об этом пишет Daily Mail.

Трейлер сериала "Наследники"

Огромный особняк стоимостью 125 миллионов долларов превратился в тлеющий остов с открытыми балками и грудами щебня на месте некогда великолепных садов.

Дом с 18 спальнями, принадлежащий 29-летнему руководителю Luminar Technologies Остину Расселу, можно было арендовать, когда начался пожар, за ошеломляющую сумму в 450 000 долларов в месяц.

В 2023 году футуристическое здание сыграло главную роль в нашумевшем сериале HBO "Наследники", где оно стало центром внимания, "сыграв" роскошное жилище, в котором в 4 сезоне жили братья и сестры Рой.

Особняк за 125 миллионов долларов превратился в руины Фото: Daily Mail

Пожар Palisades, уничтоживший большие участки в районах Пасифик-Палисейдс и Малибу, продолжает бушевать, и пока его удалось локализовать лишь на 8%.

Пожар уже разрушил более 10 000 зданий и унес жизни по меньшей мере 16 человек, а также превратил в руины такие исторические достопримечательности, как мотель Topanga Ranch, который когда-то принадлежал политику и газетному магнату Уильяму Рэндольфу Херсту.

Ныне разрушенное жилище технологического магната Остина Рассела — одно из самых известных поместий, уничтоженных огнем. В 2021 году оно попало в заголовки газет, когда он выкупил его за 83 миллиона долларов.

Особняк появлялся в сериале "Наследники" Фото: Скриншот

Остин Рассел первоначально держал свою личность в секрете, а в первых сообщениях о продаже мега-особняка его называли "таинственным криптомиллиардером".

Особняк за 125 миллионов долларов превратился в руины Фото: Daily Mail

Он является одним из самых молодых представителей сверхбогатой группы людей в мире и стал миллиардером в возрасте 25 лет после того, как вывел акции Luminar Technologies на фондовую биржу в 2020 году.

Предприниматель основал компанию в 2012 году, когда ему было всего 17 лет, и, окончив среднюю школу в следующем году, три месяца проучился в Стэнфорде, прежде чем уйти, чтобы сосредоточиться на бизнесе. Его компания специализируется на лидарах и устройствах машинного восприятия — технологиях, которые сделали возможным появление беспилотных автомобилей.

До пожара в этом потрясающем доме было 18 спален и шесть ванных комнат, а также "кухня шеф-повара, спроектированная Nobu" и собственный театр на 20 мест.

Патио в саду, с которого открывается захватывающий вид на океан, стало фоном для множества сцен с участием братьев и сестер Роя: Кендалла (Джереми Стронг), Романа (Киран Калкин) и Шивы (Сара Снук).

В подвале располагался винный погреб с контролируемой температурой, крыша была раздвижной, "чтобы можно было любоваться звездами", а в пышных садах располагался современный бассейн. Открытый бассейн, некогда центральная часть сада, теперь представляет собой обгорелую деревянную яму, наполненную мутной черной водой. А от знаменитого изысканного интерьера не осталось ничего — даже сканера сетчатки глаза, установленного снаружи главной спальни.

Футуристическое четырехэтажное здание рухнуло, а его знаменитая терраса превратилась в руины вместе с двумя убежищами. Также сгорела современная автомобильная галерея с проигрывателем, которая также служила бальным залом.

Потеря огромного особняка Succession произошла на фоне того, что чиновникам в Лос-Анджелесе предстоит разобраться, почему во время пожара был опорожнен важный резервуар, снабжавший водой район Пасифик-Палисейдс.

Пожары в Лос-Анджелесе

Мэр Карен Басс, находящаяся в затруднительном положении, также сталкивается с вопросами о том, почему пожарные гидранты в этом районе вышли из строя рано утром в среду, когда начался пожар, а также о ее решении сократить финансирование пожарной службы Лос-Анджелеса на 17,5 млн долларов в 2024-2025 финансовом году.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом также оказался в центре резкой критики после пожара: его решение сократить финансирование мер по борьбе с лесными пожарами на 101 млн долларов в июне прошлого года теперь вызвало всеобщее возмущение.

Дома жителей Лос-Анджелеса превратились в руины

Наряду с пожаром в Палисейдс, в районе Большого Лос-Анджелеса все еще бушуют еще пять пожаров, только два из которых — пожары Лидия и Херст — локализованы более чем на 70 процентов.

Последний пожар, получивший название "Пожар Арчера", вспыхнул на севере округа Лос-Анджелес рано утром в пятницу, 10 января, и пока локализован на ноль процентов.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как голливудские звезды спасаются от разрушительных пожаров в дорогих отелях.