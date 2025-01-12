125 мільйонів перетворилися на попіл: у Лос-Анджелесі згорів один із найдорожчих будинків у США

Мега-особняк криптомільярдера Остіна Рассела показували в телесеріалі "Спадкоємці". І тепер він перетворився на руїни через пожежі в Лос-Анджелесі.

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Найдорожчий будинок у Пасифік-Палісейдс, Лос-Анджелес, і один із найдорожчих будинків у США, було знищено внаслідок бурхливих лісових пожеж, які охопили великі райони Лос-Анджелеса. Про це пише Daily Mail.

Трейлер серіалу "Спадкоємці"

Величезний особняк вартістю 125 мільйонів доларів перетворився на тліючий остов з відкритими балками і купами щебеню на місці колись чудових садів.

Будинок із 18 спальнями, що належить 29-річному керівнику Luminar Technologies Остіну Расселу, можна було орендувати, коли почалася пожежа, за приголомшливу суму в 450 000 доларів на місяць.

2023 року футуристична будівля зіграла головну роль у гучному серіалі HBO "Спадкоємці", де вона стала центром уваги, "зігравши" розкішну оселю, в якій у 4 сезоні жили брати і сестри Рой.

Особняк за 125 мільйонів доларів перетворився на руїни Фото: Daily Mail

Пожежа Palisades, що знищила великі ділянки в районах Пасифік-Палісейдс і Малібу, продовжує вирувати, і поки що її вдалося локалізувати лише на 8%.

Пожежа вже зруйнувала понад 10 000 будівель і забрала життя щонайменше 16 осіб, а також перетворила на руїни такі історичні пам'ятки, як мотель Topanga Ranch, що колись належав політику і газетному магнату Вільяму Рендольфу Герсту.

Нині зруйноване житло технологічного магната Остіна Рассела — один із найвідоміших маєтків, знищених вогнем. 2021 року він потрапив у заголовки газет, коли він викупив його за 83 мільйони доларів.

Особняк з'являвся в серіалі "Спадкоємці" Фото: Скриншот

Остін Рассел спочатку тримав свою особистість у секреті, а в перших повідомленнях про продаж мега-особняка його називали "таємничим криптомільярдером".

Особняк за 125 мільйонів доларів перетворився на руїни Фото: Daily Mail

Він є одним із наймолодших представників надбагатшої групи людей у світі та став мільярдером у віці 25 років після того, як вивів акції Luminar Technologies на фондову біржу 2020 року.

Підприємець заснував компанію 2012 року, коли йому було лише 17 років, і, закінчивши середню школу наступного року, три місяці провчився у Стенфорді, перш ніж піти, щоб зосередитися на бізнесі. Його компанія спеціалізується на лідарах і пристроях машинного сприйняття — технологіях, які уможливили появу безпілотних автомобілів.

До пожежі в цьому приголомшливому будинку було 18 спалень і шість ванних кімнат, а також "кухня шеф-кухаря, спроектована Nobu" і власний театр на 20 місць.

Патіо в саду, з якого відкривається захопливий краєвид на океан, стало фоном для безлічі сцен за участю братів і сестер Роя: Кендалла (Джеремі Стронг), Романа (Кіран Калкін) і Шиви (Сара Снук).

У підвалі розташовувався винний льох із контрольованою температурою, дах був розсувним, "щоб можна було милуватися зірками", а в пишних садах розташовувався сучасний басейн. Відкритий басейн, колись центральна частина саду, тепер являє собою обгорілу дерев'яну яму, наповнену каламутною чорною водою. А від знаменитого вишуканого інтер'єру не залишилося нічого — навіть сканера сітківки ока, встановленого зовні головної спальні.

Футуристична чотириповерхова будівля завалилася, а її знаменита тераса перетворилася на руїни разом із двома притулками. Також згоріла сучасна автомобільна галерея з програвачем, яка також слугувала бальною залою.

Втрата величезного особняка Succession сталася на тлі того, що чиновникам у Лос-Анджелесі доведеться розібратися, чому під час пожежі спорожнили важливий резервуар, що постачав воду в район Пасифік-Палісейдс.

Пожежі в Лос-Анджелесі

Мер Карен Басс, яка перебуває в скрутному становищі, також стикається з питаннями про те, чому пожежні гідранти в цьому районі вийшли з ладу рано вранці в середу, коли почалася пожежа, а також про її рішення скоротити фінансування пожежної служби Лос-Анджелеса на 17,5 млн доларів у 2024-2025 фінансовому році.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом також опинився в центрі різкої критики після пожежі: його рішення скоротити фінансування заходів із боротьби з лісовими пожежами на 101 млн доларів у червні минулого року тепер викликало загальне обурення.

Будинки жителів Лос-Анджелеса перетворилися на руїни

Поряд із пожежею в Палісейдс, у районі Великого Лос-Анджелеса все ще вирують ще п'ять пожеж, тільки дві з яких — пожежі Лідія і Херст — локалізовано більш ніж на 70 відсотків.

Остання пожежа, що отримала назву "Пожежа Арчера", спалахнула на півночі округу Лос-Анджелес рано вранці в п'ятницю, 10 січня, і поки локалізована на нуль відсотків.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як голлівудські зірки рятуються від руйнівних пожеж у дорогих готелях.