Бенкет під час чуми: як голлівудські зірки рятуються від пожежі, що знищує Лос-Анджелес

Селебріті борються за шикарні номери в дорогих готелях, утішаються коктейлями і навіть замовляють у номери засоби для схуднення і тренерів з пілатесу.

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Пожежа в Лос-Анджелесі продовжує вирувати, залишаючи за собою випалену землю. Багато місцевих жителів позбулися всього, що у них було. Але селебріті, навіть ті, чиї будинки були знищені пожежею, переживають лихо в зірковому стилі. Вони знімають номери в дорогих готелях і записують сумні ролики. Журналісти порівнюють це з "бенкетом під час чуми" і сценами з фільму "Титанік", коли заможна публіка продовжує веселитися, поки світ навколо руйнується. Про це пише Daily Mail.

Polo Lounge у готелі Beverly Hills Hotel — або "Рожевий палац", як його називають місцеві жителі — завжди був уособленням голлівудського гламуру та шику. Його розкішні шкіряні кабінки заповнені найбільшими зірками Голлівуду, які обговорюють багатомільйонні проєкти за "брудним мартіні" за 40 доларів і фірмовим рубаним салатом Маккарті.

Beverly Hills Hotel став "притулком" для голлівудських погорільців Фото: Wikipedia

Beverly Hills Hotel славиться своєю атмосферою Фото: Wikipedia

Але цього тижня, коли за 13 миль від готелю, на бульварі Сансет, вирували лісові пожежі в Пасифік-Палісейдс, тихе фойє нагадувало зону бойових дій.

Черга з найбагатших жителів Лос-Анджелеса розтяглася від вестибюля і червоною доріжкою попрямувала до автостоянки, куди прибули виснажені, заплакані та засмучені люди, притискаючи до себе дітей, собак і, в одному випадку, африканського сірого папугу.

"Вони приїхали на своїх Tesla і Bentley в тому ж одязі, в якому вони зникли. Одна жінка обіймала свого лабрадора і своїх дітей. А потім вона розридалася, бо зрозуміла, що не взяла із собою жодної фотографії своєї мами, яка померла, коли вона була дитиною", — розповів журналістці Керолайн Грем один зі співробітників готелю.

По всьому Лос-Анджелесу розпродані номери в п'ятизіркових готелях, таких як The Peninsula, Four Seasons, Sunset Tower, L'Ermitage і Bel Air (улюблений готель принца Ендрю).

Пожежі в Лос-Анджелесі тривають

Номери продаються за ціною понад 1000 доларів США за ніч, і хоча завищення цін під час кризи заборонене законом, інсайдер повідомив, що стосовно номерів існує певна ієрархія.

"У нас є старший керівник Netflix, який засмучений, тому що якийсь хлопець із маркетингового відділу Universal отримав кращий номер. Ми можемо перебувати в самому центрі Армагеддону, але в такому місті, як Лос-Анджелес, статус усе ще має значення", — похмуро жартує співробітник готелю.

Хоча жоден з готелів не розголошує список своїх знаменитих гостей, вбита горем Кеті Гілтон, спадкоємиця готельної мережі, чия донька, "світська левиця" Періс Гілтон, втратила свій будинок у Малібу внаслідок пожежі, була помічена в Polo Lounge.

Повідомляється, що Тома Генкса і його дружину Риту Вілсон помітили в The Peninsula — готелі для впливових людей, де колись мав постійний номер опальний продюсер Гарві Вайнштейн.

Суперагента Меган Маркл Арі Емануеля помітили, коли він потягував чай у вестибюлі, в той час як Джеймі Лі Кертіс, як повідомляють, втішала друзів у ресторані в Sunset Tower, улюбленому готелі Дженніфер Еністон, де номери продаються за ціною до 5000 доларів за ніч.

Здається неймовірним, що тільки минулими вихідними в "Рожевому палаці" панувало умиротворення і вирувала вечірка на честь вручення цьогорічної премії "Золотий глобус". Відтоді в шести лісових пожежах, що пожирають Лос-Анджелес, загинуло щонайменше 16 осіб, а Пасифік-Палісейдс, де жили сер Ентоні Гопкінс, Бен Аффлек і Гаррісон Форд, був стертий з лиця землі.

Пожежі в Лос-Анджелесі тривають

Власник готелю Art Deco Sunset Tower Джефф Кляйн, легенда гостинності, який також управляє готелем San Vicente Bungalows (де, за чутками, зупиняється принц Гаррі, коли приїжджає до Лос-Анджелеса), цього тижня виявив свою звичайну стриманість.

Він сказав: "Не можна заперечувати, що стрес є. Люди втратили свої будинки, втратили особисті речі. Сподіваюся, ми зможемо надати їм швидке позбавлення від стресів і тривог, які вони переживають. Приємно просто знати, що ти можеш повернутися до чогось, що робить тебе щасливим, і що воно все ще там і все ще стоїть. І це той самий піаніст, басист і ті самі міцні коктейлі".

"Це схоже на "Титанік". У нас є музика, коктейлі, прекрасна їжа, вишукана постільна білизна, піаніст. Але ця жахлива трагедія розгортається, і люди втратили все, і ніхто не знає, що їх чекає вдома. Це дуже сумно", — розповіло джерело.

Судячи з карти, пожежі підступають до Beverly Hills Hotel Фото: Скриншот

Однак, незважаючи на незаперечну людську трагедію і втрати, стандарти необхідно підтримувати.

Інструктор з пілатесу, знайомий журналістки, розповів їй, що він ніколи не був таким зайнятим: жінки дзвонили йому, щоб позайматися з ними в готельних номерах, і говорили: "Мені байдуже, скільки це коштуватиме, мені потрібна ти!"

Представник одного з найвідоміших дерматологів Беверлі-Гіллз, який працює зі знаменитостями, заявив, що інші жінки використовують свій час із розумом, ховаючись у своїх кабінетах, щоб зробити ін'єкції в губи, філери для обличчя та ботокс.

"Ми прибуваємо непомітно й одразу йдемо в кімнату. Вони можуть відпочити і поспати, а коли вони вийдуть після пожежі, ніхто не здогадається, що вони внесли невеликі зміни", — каже лікар.

Ще одна спеціалізована медична служба доставляє Ozempic та інші препарати для зниження ваги в готелі, щоб "жінки, які більше не обідають", могли підтримувати свою вагу.

"Один мій друг, агент з нерухомості з Голлівуду, сказав мені: "Не хочу здатися банальним, але це мене турбує. Я втратив 40 фунтів на Монджаро і повинен продовжувати в тому ж дусі. Слава богу, мій лікар зумів дістати його для мене і відправив у готель через Uber. Я втратив усе, але будь я проклятий, якщо ця криза знову зробить мене товстим!" — розповідає Керолайн Грем.

Тим часом, є домашні тварини, про яких варто подумати. Демі Мур — одна з багатьох евакуйованих, які живуть зі своїми собаками, хоча в акторки, яка минулими вихідними вперше отримала "Золотий глобус", їх дев'ять. Вона та її доньки Румер і Скаут Вілліс живуть із розпещеними песиками, включно з їхнім чихуахуа на прізвисько Пілаф, у L'Ermitage, готелі в Беверлі-Гіллз, вартістю 900 доларів за ніч.

Демі Мур зі своїм "Золотим глобусом" Фото: Getty

Джерело повідомляє: "Собаки всюди в готелі. Персонал бігає з совками для прибирання какашок, але нікого це не хвилює. Приємно мати їх поруч із їхньою ніжною енергією. Тут панує безперервний гавкіт і хаос, але це весело".

У готелі Beverly Hills Hotel планують встановити фальшивий пожежний гідрант і ділянку трави далеко від головного басейну, "щоб дати собакам власний простір і зупинити запах сечі, що розноситься над басейном".

Шеф-кухар Вольфганг Пак, який щорічно обслуговує Губернаторський бал під час церемонії вручення премії "Оскар", пропонує пожежникам безоплатні обіди у своєму п'ятизірковому ресторані Spago, де його класична "піца Беверлі-Гіллз" з лососем і ікрою коштуватиме приблизно 100 доларів.

Інші знаменитості, включно зі співаком Джоном Леджендом, який наразі відсиджується в готелі зі своєю дружиною Кріссі Тейген, чотирма дітьми, чотирма собаками та бородатою агамою, як повідомляють, відправили своїх особистих кухарів із їжею для змучених пожежників і поліцейських, які охороняють барикади навколо Пасифік-Палісейдс.

Джеймі Лі Кертіс пожертвувала 1 мільйон доларів на надання допомоги, і пізніше повідомлялося, що інші зірки, включно з Гвінет Пелтроу і Джулією Робертс, пообіцяли зробити таку саму пожертву.

Джеймі Лі Кертіс поділилася відео згарища

Колишній чоловік Пелтроу, Кріс Мартін з Coldplay, дзвонив друзям у музичній індустрії і говорив про проведення концерту для збору коштів на користь жертв.

Відомий психотерапевт, який лікував деяких із найбільших зірок Лос-Анджелеса, сидів у вестибюлі готелю Four Seasons у четвер увечері, пропонуючи безкоштовну консультацію.

"Шок минає, і реальність настає, і люди тільки зараз усвідомлюють, що в них немає будинків, немає шкіл для їхніх дітей, що їхнє майбутнє вкрадено, а їхнє минуле зруйновано. Їм просто потрібно поговорити", — каже він.

Новий феномен під назвою "лісові пожежі" набирає обертів по всьому місту. Одна самотня подруга, яка зупинилася в готелі L'Ermitage у Беверлі-Гіллз, розповіла, що повідомлення в її застосунку Raya — ексклюзивному застосунку для знайомств для знаменитостей — були "зашкалюючими". У підсумку вона випила з відомим телеведучим у барі готелю.

"Було багато зв'язків", — сказав інсайдер у Беверлі-Гіллз.

"Люди сумують. Вони п'ють. У них прекрасний номер у готелі. Відбувається багато "втіх". Рим може і горить, але це не привід не займатися гарячим сексом і не пити чудовий мартіні", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, хто із зірок втратив свої будинки в лісових пожежах, що пожирають Лос-Анджелес. Так, пізніше до списку додався Мел Гібсон. Актор якраз був на подкасті Джо Рогана в Техасі, коли його будинок згорів дотла.