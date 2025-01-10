Особняк Мела Гібсона в Малібу за 14,5 млн доларів згорів під час зйомок подкасту Джо Рогана

Актор розповів, що коли він повернувся додому, виявив згарище. Свій особняк він намагався продати кілька років.

Related video

Особняк Мела Гібсона в Малібу вартістю 14,5 млн доларів згорів під час зйомок подкасту Джо Рогана в Техасі. І руйнівні лісові пожежі продовжують вирувати в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Мел Гібсон на подкасті у Джо Рогана

69-річний Мел Гібсон розповів в інтерв'ю Елізабет Варгас на каналі NewsNation, що його особняк у Малібу вартістю 14,5 мільйона доларів згорів, коли він знімав подкаст Джо Рогана в Остіні, штат Техас.

За словами Мела, під час запису подкасту він знав, що його район охоплений пожежею, але задавався питанням, чи вцілів його будинок.

Будинок Мела Гібсона згорів дотла Фото: Скриншот

"Я робив подкаст Рогана. І мені було якось не по собі, поки ми розмовляли, бо я знав, що мій район горить, тож я подумав: цікаво, моє місце ще там? Але коли я повернувся додому, звісно ж, його там не було. Я пішов додому і сказав собі: ну, принаймні, у мене більше немає цих надокучливих проблем із сантехнікою", — похмуро пожартував Гібсон.

Зірка "Божевільного Макса" розповів, що його син Майло, який перебуває в добровільній пожежній бригаді в Малібу, надіслав йому відео, на якому його район "охоплений полум'ям", через що він став схожий на пекло".

Мел багато років намагався продати свій величезний особняк і навіть скинув початкову ціну на 3 мільйони доларів. І він більше сумує про втрату пам'ятних речей, ніж про втрату будинку.

"У мене там було багато особистих речей, які, знаєте, я не можу повернути... Від фотографій до файлів, ну, ви знаєте, просто особисті речі, які у мене були протягом багатьох років. Усе це можна замінити. Хороша новина в тому, що мої близькі в порядку", — розповів Гібсон.

Просторий особняк Мела Гібсона, побудований 1996 року, купив володар премії "Оскар" 2008 року за 11,5 мільйона доларів. У ньому було п'ять спалень, а також чарівна башточка в середньовічному стилі.

Будинок Мела Гібсона згорів дотла Фото: Скриншот

На шоу Джо Рогана Мел Гібсон говорив про те, що суспільство рухається до "колапсу", обговорюючи пожежі, які спустошили кілька районів Великого Лос-Анджелеса і залишили інших знаменитостей без будинків. Утім, у зірки є ще один будинок у Коста-Ріці.

Мел також піддав різкій критиці губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома за нездатність "піклуватися про ліс і підтримувати його в порядку".

Кількість жертв історичної пожежі в Лос-Анджелесі сягнула 10 осіб, а пожежники продовжують боротися з пекельними умовами на передовій щонайменше п'яти різних пожеж.

Пожежа почалася 7 січня в пагорбах над елітним районом Пасифік-Палісейдс. Вогонь швидко поширився, чому сприяли сухі штормові вітри, що дули до океану з пустелі.

Район Лос-Анджелеса, знищений пожежею

9 січня мер Лос-Анджелеса Карен Басс спробувала виправдатися, заявивши, що пожежні гідранти заповнені, але просто не призначені для боротьби з катастрофою такого масштабу. Раніше її розкритикували за те, що вона полетіла в Гану на інавгурацію президента, поки ввірене їй місто вже почало горіти.

Нагадаємо, Фокус писав про те, хто із зірок позбувся своїх будинків у пожежі, що пожирає Лос-Анджелес.

А також було опубліковано відео, на якому видно, як із крихітної іскри розгорається невеличка лісова пожежа, яка зараз вирує в Лос-Анджелесі.