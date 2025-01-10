Особняк Мела Гибсона в Малибу за 14,5 млн долларов сгорел во время съемок подкаста Джо Рогана

Актер рассказал, что когда он вернулся домой, обнаружил пепелище. Свой особняк он пытался продать несколько лет.

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Особняк Мела Гибсона в Малибу стоимостью 14,5 млн долларов сгорел во время съемок подкаста Джо Рогана в Техасе. И разрушительные лесные пожары продолжают бушевать в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Мел Гибсон на подкасте у Джо Рогана

69-летний Мел Гибсон рассказал в интервью Элизабет Варгас на канале NewsNation, что его особняк в Малибу стоимостью 14,5 миллиона долларов сгорел, когда он снимал подкаст Джо Рогана в Остине, штат Техас.

По словам Мела, во время записи подкаста он знал, что его район охвачен пожаром, но задавался вопросом, уцелел ли его дом.

Дом Мела Гибсона сгорел дотла Фото: Скриншот

"Я делал подкаст Рогана. И мне было как-то не по себе, пока мы разговаривали, потому что я знал, что мой район горит, поэтому я подумал: интересно, мое место еще там? Но когда я вернулся домой, конечно же, его там не было. Я пошел домой и сказал себе: ну, по крайней мере, у меня больше нет этих надоедливых проблем с сантехникой", — мрачно пошутил Гибсон.

Звезда "Безумного Макса" рассказал, что его сын Майло, который состоит в добровольной пожарной бригаде в Малибу, прислал ему видео, на котором его район "объят пламенем", из-за чего он стал похож на ад".

Мел много лет пытался продать свой огромный особняк и даже скинул первоначальную цену на 3 миллиона долларов. И он больше скорбит о потере памятных вещей, чем о потере дома.

"У меня там было много личных вещей, которые, знаете ли, я не могу вернуть… От фотографий до файлов, ну, вы знаете, просто личные вещи, которые у меня были на протяжении многих лет. Все это можно заменить. Хорошая новость в том, что мои близкие в порядке", — рассказал Гибсон.

Просторный особняк Мела Гибсона, построенный в 1996 году, был куплен обладателем премии "Оскар" в 2008 году за 11,5 миллиона долларов. В нем было пять спален, а также очаровательная башенка в средневековом стиле.

Дом Мела Гибсона сгорел дотла Фото: Скриншот

На шоу Джо Рогана Мел Гибсон говорил о том, что общество движется к "коллапсу", обсуждая пожары, опустошившие несколько районов Большого Лос-Анджелеса и оставившие других знаменитостей без домов. Впрочем, у звезды есть еще один дом в Коста-Рике.

Мел также подверг резкой критике губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за неспособность "заботиться о лесе и поддерживать его в порядке".

Число жертв исторического пожара в Лос-Анджелесе достигло 10 человек, а пожарные продолжают бороться с адскими условиями на передовой по меньшей мере пяти различных пожаров.

Пожар начался 7 января в холмах над элитным районом Пасифик-Палисейдс. Огонь быстро распространился, чему способствовали сухие штормовые ветра, которые дули к океану из пустыни.

Район Лос-Анджелеса, уничтоженный пожаром

9 января мэр Лос-Анджелеса Карен Басс попыталась оправдаться, заявив, что пожарные гидранты заполнены, но просто не предназначены для борьбы с катастрофой такого масштаба. Ранее ее раскритиковали за то, что она улетела в Гану на инаугурацию президента, пока вверенный ей город уже начал гореть.

Напомним, Фокус писал о том, кто из звезд лишился своих домов в пожаре, пожирающем Лос-Анджелес.

А также было опубликовано видео, на котором видно, как из крохотной искры разгорается небольшой лесной пожар, которые сейчас бушует в Лос-Анджелесе.