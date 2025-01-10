Особняк Мела Гибсона в Малибу за 14,5 млн долларов сгорел во время съемок подкаста Джо Рогана
Актер рассказал, что когда он вернулся домой, обнаружил пепелище. Свой особняк он пытался продать несколько лет.
Особняк Мела Гибсона в Малибу стоимостью 14,5 млн долларов сгорел во время съемок подкаста Джо Рогана в Техасе. И разрушительные лесные пожары продолжают бушевать в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.
69-летний Мел Гибсон рассказал в интервью Элизабет Варгас на канале NewsNation, что его особняк в Малибу стоимостью 14,5 миллиона долларов сгорел, когда он снимал подкаст Джо Рогана в Остине, штат Техас.
По словам Мела, во время записи подкаста он знал, что его район охвачен пожаром, но задавался вопросом, уцелел ли его дом.
"Я делал подкаст Рогана. И мне было как-то не по себе, пока мы разговаривали, потому что я знал, что мой район горит, поэтому я подумал: интересно, мое место еще там? Но когда я вернулся домой, конечно же, его там не было. Я пошел домой и сказал себе: ну, по крайней мере, у меня больше нет этих надоедливых проблем с сантехникой", — мрачно пошутил Гибсон.
Звезда "Безумного Макса" рассказал, что его сын Майло, который состоит в добровольной пожарной бригаде в Малибу, прислал ему видео, на котором его район "объят пламенем", из-за чего он стал похож на ад".
Мел много лет пытался продать свой огромный особняк и даже скинул первоначальную цену на 3 миллиона долларов. И он больше скорбит о потере памятных вещей, чем о потере дома.
"У меня там было много личных вещей, которые, знаете ли, я не могу вернуть… От фотографий до файлов, ну, вы знаете, просто личные вещи, которые у меня были на протяжении многих лет. Все это можно заменить. Хорошая новость в том, что мои близкие в порядке", — рассказал Гибсон.
Просторный особняк Мела Гибсона, построенный в 1996 году, был куплен обладателем премии "Оскар" в 2008 году за 11,5 миллиона долларов. В нем было пять спален, а также очаровательная башенка в средневековом стиле.
На шоу Джо Рогана Мел Гибсон говорил о том, что общество движется к "коллапсу", обсуждая пожары, опустошившие несколько районов Большого Лос-Анджелеса и оставившие других знаменитостей без домов. Впрочем, у звезды есть еще один дом в Коста-Рике.
Мел также подверг резкой критике губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за неспособность "заботиться о лесе и поддерживать его в порядке".
Число жертв исторического пожара в Лос-Анджелесе достигло 10 человек, а пожарные продолжают бороться с адскими условиями на передовой по меньшей мере пяти различных пожаров.
Пожар начался 7 января в холмах над элитным районом Пасифик-Палисейдс. Огонь быстро распространился, чему способствовали сухие штормовые ветра, которые дули к океану из пустыни.
9 января мэр Лос-Анджелеса Карен Басс попыталась оправдаться, заявив, что пожарные гидранты заполнены, но просто не предназначены для борьбы с катастрофой такого масштаба. Ранее ее раскритиковали за то, что она улетела в Гану на инаугурацию президента, пока вверенный ей город уже начал гореть.
Напомним, Фокус писал о том, кто из звезд лишился своих домов в пожаре, пожирающем Лос-Анджелес.
А также было опубликовано видео, на котором видно, как из крохотной искры разгорается небольшой лесной пожар, которые сейчас бушует в Лос-Анджелесе.