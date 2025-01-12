Пир во время чумы: как голливудские звезды спасаются от пожара, уничтожающего Лос-Анджелес

Селебрити борются за шикарные номера в дорогих отелях, утешаются коктейлями и даже заказывают в номера средства для похудения и тренеров по пилатесу.

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Пожар в Лос-Анджелесе продолжает бушевать, оставляя за собой выжженную землю. Многие местные жители лишились всего, что у них было. Но селебрити, даже те, чьи дома были уничтожены пожаром, переживают бедствие в звездном стиле. Они снимают номера в дорогих отелях и записывают грустные ролики. Журналисты сравнивают это с "пиром во время чумы" и сценами из фильма "Титаник", когда состоятельная публика продолжает веселиться, пока мир вокруг рушится. Об этом пишет Daily Mail.

Polo Lounge в отеле Beverly Hills Hotel – или "Розовый дворец", как его называют местные жители – всегда являлся олицетворением голливудского гламура и шика. Его роскошные кожаные кабинки заполнены крупнейшими звездами Голливуда, которые обсуждают многомиллионные проекты за "грязным мартини" за 40 долларов и фирменным рубленым салатом Маккарти.

Beverly Hills Hotel стал "приютом" для голливудских погорельцев Фото: Wikipedia

Beverly Hills Hotel славится своей атмосферой Фото: Wikipedia

Но на этой неделе, когда в 13 милях от отеля, на бульваре Сансет, бушевали лесные пожары в Пасифик-Палисейдс, тихое фойе напоминало зону боевых действий.

Очередь из самых богатых жителей Лос-Анджелеса растянулась от вестибюля и по красной дорожке направилась к автостоянке, куда прибыли измотанные, плачущие и расстроенные люди, прижимая к себе детей, собак и, в одном случае, африканского серого попугая.

"Они приехали на своих Tesla и Bentley в той же одежде, в которой они скрылись. Одна женщина обнимала своего лабрадора и своих детей. А потом она разрыдалась, потому что поняла, что не взяла с собой ни одной фотографии своей мамы, которая умерла, когда она была ребенком", — рассказал журналистке Кэролайн Грэм один из сотрудников отеля.

По всему Лос-Анджелесу распроданы номера в пятизвездочных отелях, таких как The Peninsula, Four Seasons, Sunset Tower, L'Ermitage и Bel Air (любимый отель принца Эндрю).

Пожары в Лос-Анджелесе продолжаются

Номера продаются по цене свыше 1000 долларов США за ночь, и хотя завышение цен во время кризиса запрещено законом, инсайдер сообщил, что в отношении номеров существует определенная иерархия.

"У нас есть старший руководитель Netflix, который расстроен, потому что какой-то парень из маркетингового отдела Universal получил лучший номер. Мы можем находиться в самом центре Армагеддона, но в таком городе, как Лос-Анджелес, статус все еще имеет значение", — мрачно шутит сотрудник отеля.

Хотя ни один из отелей не разглашает список своих знаменитых гостей, убитая горем Кэти Хилтон, наследница гостиничной сети, чья дочь, "светская львица" Пэрис Хилтон потеряла свой дом в Малибу в результате пожара, была замечена в Polo Lounge.

Сообщается, что Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон были замечены в The Peninsula — отеле для влиятельных людей, где когда-то имел постоянный номер опальный продюсер Харви Вайнштейн.

Суперагент Меган Маркл Ари Эмануэль был замечен потягивающим чай в вестибюле, в то время как Джейми Ли Кертис, как сообщается, утешала друзей в ресторане в Sunset Tower, любимом отеле Дженнифер Энистон, где номера продаются по цене до 5000 долларов за ночь.

Кажется невероятным, что только на прошлых выходных в "Розовом дворце" царило умиротворение и бушевала вечеринка в честь вручения премии "Золотой глобус" этого года. С тех пор в шести лесных пожарах, пожирающих Лос-Анджелес, погибло не менее 16 человек, а Пасифик-Палисейдс, где жили сэр Энтони Хопкинс, Бен Аффлек и Харрисон Форд, был стерт с лица земли.

Пожары в Лос-Анджелесе продолжаются

Владелец отеля Art Deco Sunset Tower Джефф Кляйн, легенда гостеприимства, который также управляет отелем San Vicente Bungalows (где, по слухам, останавливается принц Гарри, когда приезжает в Лос-Анджелес), на этой неделе проявил свою обычную сдержанность.

Он сказал: "Нельзя отрицать, что стресс есть. Люди потеряли свои дома, потеряли личные вещи. Надеюсь, мы сможем предоставить им быстрое избавление от стрессов и тревог, которые они переживают. Приятно просто знать, что ты можешь вернуться к чему-то, что делает тебя счастливым, и что оно все еще там и все еще стоит. И это тот же пианист, басист и те же крепкие коктейли".

"Это похоже на "Титаник". У нас есть музыка, коктейли, прекрасная еда, изысканное постельное белье, пианист. Но эта ужасная трагедия разворачивается, и люди потеряли все, и никто не знает, что их ждет дома. Это очень грустно", — рассказал источник.

Судя по карте, пожары подступают к Beverly Hills Hotel Фото: Скриншот

Однако, несмотря на неоспоримую человеческую трагедию и потери, стандарты необходимо поддерживать.

Инструктор по пилатесу, знакомый журналистки, рассказал ей, что он никогда не был так занят: женщины звонили ему, чтобы позаниматься с ними в гостиничных номерах, и говорили: "Мне все равно, сколько это будет стоить, мне нужна ты!"

Представитель одного из самых известных дерматологов Беверли-Хиллз, работающего со знаменитостями, заявил, что другие женщины используют свое время с умом, прячась в своих кабинетах, чтобы сделать инъекции в губы, филлеры для лица и ботокс.

"Мы прибываем незаметно и сразу идем в комнату. Они могут отдохнуть и поспать, а когда они выйдут после пожара, никто не догадается, что они внесли небольшие изменения", — говорит врач.

Еще одна специализированная медицинская служба доставляет Ozempic и другие препараты для снижения веса в отели, чтобы "женщины, которые больше не обедают", могли поддерживать свой вес.

"Один мой друг, агент по недвижимости из Голливуда, сказал мне: "Не хочу показаться банальным, но это меня беспокоит. Я потерял 40 фунтов на Монджаро и должен продолжать в том же духе. Слава богу, мой врач сумел достать его для меня и отправил в отель через Uber. Я потерял все, но будь я проклят, если этот кризис снова сделает меня толстым!" – рассказывает Кэролайн Грэм.

Между тем, есть домашние животные, о которых стоит подумать. Деми Мур — одна из многих эвакуированных, которые живут со своими собаками, хотя у актрисы, которая в прошлые выходные впервые получила "Золотой глобус", их девять. Она и ее дочери Румер и Скаут Уиллис живут с избалованными собачками, включая их чихуахуа по кличке Пилаф, в L'Ermitage, отеле в Беверли-Хиллз, стоимостью 900 долларов за ночь.

Деми Мур со своим "Золотым глобусом" Фото: Getty

Источник сообщает: "Собаки повсюду в отеле. Персонал бегает с совками для уборки какашек, но никого это не волнует. Приятно иметь их рядом с их нежной энергией. Здесь царит беспрерывный лай и хаос, но это весело".

В отеле Beverly Hills Hotel планируют установить фальшивый пожарный гидрант и участок травы вдали от главного бассейна, "чтобы дать собакам собственное пространство и остановить запах мочи, разносящийся над бассейном".

Шеф-повар Вольфганг Пак, который ежегодно обслуживает Губернаторский бал во время церемонии вручения премии "Оскар", предлагает пожарным бесплатные обеды в своем пятизвездочном ресторане Spago, где его классическая "пицца Беверли-Хиллз" с лососем и икрой обойдется примерно в 100 долларов.

Другие знаменитости, включая певца Джона Ледженда, который в настоящее время отсиживается в отеле со своей женой Крисси Тейген, четырьмя детьми, четырьмя собаками и бородатой агамой, как сообщается, отправили своих личных поваров с едой для измученных пожарных и полицейских, охраняющих баррикады вокруг Пасифик-Палисейдс.

Джейми Ли Кертис пожертвовала 1 миллион долларов на оказание помощи, и позже сообщалось, что другие звезды, включая Гвинет Пэлтроу и Джулию Робертс, пообещали сделать такое же пожертвование.

Джейми Ли Кертис поделилась видео пожарища

Бывший муж Пэлтроу, Крис Мартин из Coldplay, звонил друзьям в музыкальной индустрии и говорил о проведении концерта для сбора средств в пользу жертв.

Известный психотерапевт, который лечил некоторых из крупнейших звезд Лос-Анджелеса, сидел в вестибюле отеля Four Seasons в четверг вечером, предлагая бесплатную консультацию.

"Шок проходит, и реальность наступает, и люди только сейчас осознают, что у них нет домов, нет школ для их детей, что их будущее украдено, а их прошлое разрушено. Им просто нужно поговорить", — говорит он.

Новый феномен под названием "лесные пожары" набирает обороты по всему городу. Одна одинокая подруга, остановившаяся в отеле L'Ermitage в Беверли-Хиллз, рассказала, что сообщения в ее приложении Raya — эксклюзивном приложении для знакомств для знаменитостей — были "зашкаливающими". В итоге она выпила с известным телеведущим в баре отеля.

"Было много связей", — сказал инсайдер в Беверли-Хиллз.

"Люди грустят. Они пьют. У них прекрасный номер в отеле. Происходит много "утешений". Рим может и горит, но это не повод не заниматься горячим сексом и не пить отличный мартини", — резюмировал он.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто из звезд потерял свои дома в лесных пожарах, пожирающих Лос-Анджелес. Так, позже в список добавился Мел Гибсон. Актер как раз был на подкасте Джо Рогана в Техасе, когда его дом сгорел дотла.