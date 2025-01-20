Принц Гарри и Меган Маркл обиделись на статью о себе в популярном таблоиде: что им не понравилось

За пять лет жизни вдали от королевской семьи дела у принца Гарри и его жены Меган Маркл идут не так, как они себе это представляли поначалу.

Related video

Принц Гарри и Меган Маркл получили новый репутационный удар в виде статьи "Афера по-американски" Vanity Fair, посвященной пятилетияю Мэгзита. В своем материале Анна Пил рассказала немало нелицеприятных фактов о паре, которую ее соседи по Монтесито называют "самыми высокомерными и неискренними людьми на планете". Она и ее коллеги много месяцев общались с людьми из окружения герцогов Сассекских, которые работали с ними или живут неподалеку.

В частности автор подчеркивает, что побег из королевской семьи стал для супругов испытанием во всех сферах – от финансовой до репутационной. Спустя пять лет им не удалось стать своими в Голливуде, а количество людей, которые в них разочаровались, выросло.

Оказавшись вне королевской семьи Сассексы вынуждены думать, как заработать. И если раньше они кричали о своем желании быть непубличными, то сейчас делают все с точностью до наоборот: снимают сериалы о своей жизни, Меган пытается запустить кулинарное шоу, они занимаются благотворительностью и хотят, по их словам, сделать мир лучше.

Один из источников рассказал, что у Гарри не так много друзей в Калифорнии. Он вырос в тепличных условиях, вдалеке от реальной жизни, и теперь ему приходится трудно.

Герцог и герцогиня Сассекские Фото: Getty Images

" Я думаю, он, вероятно, хочет, чтобы его оставили в покое, и при этом не хочет беспокоиться о деньгах. Я не думаю, что он хочет быть знаменит так, как Меган", – отметил специалист, работавший в медиапроектах с парой. Он добавил, что принц легко находит общий язык с людьми, в отличие от Меган. Как ранее говорилось в СМИ, многие работавшие на нее люди затем пошли к психологу.

Герцогиню обвиняли в издевательствах над персоналом во время ее работы в Букингемском дворце, но результаты внутреннего расследования так и не были опубликованы, и она всегда категорически отрицала эти обвинения. В конце концов дело было закрыто.

Vanity Fair изобразил принца Гарри как несчастного, хотя и благонамеренного человека, который придумывал "сумасшедшие" идеи, такие как "подкаст о социопатах", где он бы брал интервью у таких людей, как президент России Владимир Путин.

По информации журнала, не особо довольны парой и жители престижного Монтесито. По их словам, после переезда пары недвижимость в этом районе сильно подорожала, а внимание папарацци кратно возросло.

В свою очередь Гарри и Меган опровергают все, написанное о них в материале. Как пишет The Times, источники, близкие к Сассекским, описали информацию о них как "удручающую" В свою очередь другой информатор сообщил The Daily Beast, что из-за переноса нового шоу Меган на Netflix и судебных разборок Гарри в Великобритании пара и так не в лучшем состоянии духа.

"Им сейчас нелегко. Vanity Fair удалось усугубить плохое время", – сказал инсайдер.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл в украшениях на сотни тысяч гривен появилась на публике.