Меган Маркл в украшениях на сотни тысяч гривен появилась на публике (фото)

Бывшая актриса снова появилась на публике без принца Гарри. Меган продемонстрировала элегантный образ с роскошными украшениями.

Меган Маркл появилась в элегантном черном вечернем платье, когда вышла на красную дорожку в Голливуде. Об этом пишет Hello Magazine.

43-летняя герцогиня Сассекская прибыла в The Paley Center, чтобы поддержать своего друга Тайлера Перри на гала The Paley Honors в Беверли-Хиллз.

Супруга принца Гарри надела черное вечернее платье без бретелек от Oscar de la Renta со смелым пробором.

Для этого случая мать двоих детей сочетала наряд с парой классических туфель на каблуках от французского бренда Celine стоимостью 440 фунтов стерлингов (около 23 тысяч гривен).

Как пишет Marie Claire, бывшая актриса добавила еще большего гламура своему наряду, используя изысканное теннисное ожерелье Logan Hollowell стоимостью 14 000 долларов США (580 тысяч гривен), которое она сочетала с кольцами от Lorraine Schwartz и Engender.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Меган, которая также носила свой любимый браслет Cartier Love Bracelet стоимостью 5000 фунтов стерлингов, уложила свои темные пряди в свой фирменный низкий пучок.

Супруга принца Гарри сделала для этого события гламурный макияж, дополненный розовым блеском для губ.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Как сообщается, Меган и Гарри выбрали "двойной" подход к публичным появлениям, то есть больше они делают это соло, а не вместе.

Напомним, принц Гарри ответил, действительно ли они с Меган Маркл решили развестись.

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