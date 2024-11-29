Меган Маркл сказала, что на самом деле думает о Кейт Миддлтон

Отношения жен принца Гарри и принца Уильяма в последние годы довольно сложные. Впрочем, в начале они хорошо ладили.

Меган Маркл сказала только добрые слова о Кейт Миддлтон во время редкого интервью с принцем Гарри. Об этом пишет Mirror.

Герцог и герцогиня Сассекские объявили о своей помолвке в 2017 году в официальном заявлении Clarence House. После этого пара дала интервью и организовала фотосессию в Кенсингтонском дворце, бывшей резиденции покойной матери Гарри, принцессы Дианы.

На вопрос о ее первом взаимодействии с женой старшего брата мужа Меган дала лаконичный и положительный ответ.

"Она была замечательной", — сказала бывшая американская актриса.

Гарри также рассказал о своей семье.

"Семья вместе была абсолютной, вы знаете, крепкой поддержкой, и мои дедушка и бабушка также были замечательными на протяжении всего этого процесса", — сказал тогда герцог Сассекский.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty

Меган подключилась, добавив: "Они были невероятны". В своем документальном сериале Netflix "Гарри и Меган" герцогиня Сассекская описала интервью о помолвке как "отрепетированное", сравнив его с "организованным реалити-шоу". Меган утверждала, что ей сказали "показать кольцо" и призналась: "Нам не разрешили рассказать нашу историю".

Меган и Гарри поженились 19 мая 2018 года, а на церемонии присутствовали многие члены королевской семьи и друзья-звезды актрисы. Через два года после свадьбы герцог и герцогиня Сассекские шокировали поклонников, объявив о своем решении сложить королевские обязанности и переехать в США (первое время пара жила в Канаде).

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Скриншот

Напомним, что известно о сложных отношениях Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Также Фокус писал о традиции королевы Елизаветы ІІ, которая не нравится Кейт Миддлтон.