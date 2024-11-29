Меган Маркл сказала, що насправді думає про Кейт Міддлтон

Стосунки дружин принца Гаррі та принца Вільяма останніми роками доволі складні. Втім, на початку вони добре ладнали.

Меган Маркл сказала лише добрі слова про Кейт Міддлтон під час рідкісного інтерв’ю з принцом Гаррі. Про це пише Mirror.

Герцог і герцогиня Сассекські оголосили про свої заручини у 2017 році в офіційній заяві Clarence House. Після цього пара дала інтерв'ю та організувала фотосесію в Кенсінгтонському палаці, колишній резиденції покійної матері Гаррі, принцеси Діани.

На запитання про її першу взаємодію з дружиною старшого брата чоловіка Меган дала лаконічну та позитивну відповідь.

"Вона була чудовою", — сказала колишня американська акторка.

Гаррі також розповів про свого батька, короля Великої Британії Чарльза ІІІ.

"Сім’я разом була абсолютною, ви знаєте, міцною підтримкою, і мої дідусь і бабуся також були чудовими протягом усього цього процесу", — сказав тоді герцог Сассекський.

Кейт Міддлтон та Меган Маркл Фото: Getty

Меган підключилася, додавши: "Вони були неймовірні". У своєму документальному серіалі Netflix "Гаррі та Меган" герцогиня Сассекська описала інтерв’ю про заручини як "відрепетироване", порівнявши його з "організованим реаліті-шоу". Меган стверджувала, що їй сказали "показати перстень" і зізналася: "Нам не дозволили розповісти нашу історію".

Меган і Гаррі одружилися 19 травня 2018 року, а на церемонії були присутні багато членів королівської сім’ї та друзів-зірок акторки. Через два роки після весілля герцог і герцогиня Сассекські шокували шанувальників, оголосивши про своє рішення скласти королівські обовʼязки та переїхати до США (перший час пара жила в Канаді).

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Скріншот

Нагадаємо, що відомо про складні стосунки Кейт Міддлтон та Меган Маркл.

Також Фокус писав про традицію королеви Єлизавети ІІ, яка не подобається Кейт Міддлтон.