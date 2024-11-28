Кейт Міддлтон хоче якнайшвидше позбутися традиції королеви Єлизавети ІІ: деталі

Бабусі принца Вільяма, як повідомляється, подобалася ця звичка. Втім, Кейт гратиме за власними правилами, коли стане королевою.

У королівської родини є сотні років різдвяних традицій, але це не означає, що сучасним роялам вони подобаються. Насправді Кейт Міддлтон не є прихильницею одного з давніх звичаїв королеви Єлизавети ІІ на Святвечір і має намір позбутися його, коли вона та принц Вільям сядуть на трон. Про це пише Daily Beast.

Починаючи з 1800-х років, члени британської королівської сім’ї відкривали подарунки напередодні Різдва, а не на Різдво, після того, як цю традицію запровадили королева Вікторія та її німецький чоловік, принц Альберт, у 1800-х роках.

Бабусі принца Вільяма, як повідомляється, подобалася ця звичка, тому що вона "не любила екстравагантності та відвертих проявів споживацтва" і "воліла, щоб у Різдвяний день була священна нотка".

Принцеса Уельська воліла б зробити все по-іншому та пам’ятає про власні різдвяні традиції.

"Кейт завжди вважала подарунки напередодні Різдва дивними. Від нього точно позбудуться, коли вони офіційно візьмуться до справ. Я припускаю, що цього року в Сандрінгемі це продовжиться в тій чи іншій формі, але в Анмер-Голі все буде набагато спокійніше та матиме відтінок середнього класу", – повідомило джерело.

Кейт Міддлтон, принц Вільям та королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

6 грудня дружина принца Вільяма проведе свій щорічний різдвяний концерт колядок "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві. На Різдво Кетрін відвідає різдвяну церковну службу в Сандрінгемі разом із їхніми дітьми та рештою королівської сім'ї. Очікується, що Міддлтон і принц Вільям також влаштують власну різдвяну вечірку цього року.

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон не одягне діадему цього року.

Також Фокус писав про плани Кейт Міддлтон та принца Вільяма на Різдво 2024.