Кейт Миддлтон хочет как можно быстрее избавиться от традиции королевы Елизаветы II: детали

Бабушке принца Уильяма, как сообщается, нравилась эта привычка. Впрочем, Кейт будет играть по собственным правилам, когда станет королевой.

У королевской семьи есть сотни лет рождественских традиций, но это не значит, что современным роялам они нравятся. На самом деле Кейт Миддлтон не является сторонницей одного из древних обычаев королевы Елизаветы II на Сочельник и намерена избавиться от него, когда она и принц Уильям сядут на трон. Об этом пишет Daily Beast.

Начиная с 1800-х годов, члены британской королевской семьи открывали подарки накануне Рождества, а не на Рождество, после того, как эту традицию ввели королева Виктория и ее немецкий муж, принц Альберт, в 1800-х годах.

Бабушке принца Уильяма, как сообщается, нравилась эта привычка, потому что она "не любила экстравагантности и откровенных проявлений потребительства" и "предпочитала, чтобы в Рождественский день была священная нотка".

Принцесса Уэльская предпочла бы сделать все по-другому и помнит о собственных рождественских традициях.

"Кейт всегда считала подарки в канун Рождества странными. От него точно избавятся, когда они официально приступят к делам. Я предполагаю, что в этом году в Сандрингеме это продолжится в той или иной форме, но в Анмер-Холле все будет гораздо спокойнее и будет иметь оттенок среднего класса", — сообщил источник.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и королева Елизавета II Фото: Getty Images

6 декабря жена принца Уильяма проведет свой ежегодный рождественский концерт колядок "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве. На Рождество Кэтрин посетит рождественскую церковную службу в Сандрингеме вместе с их детьми и остальной королевской семьей. Ожидается, что Миддлтон и принц Уильям также устроят собственную рождественскую вечеринку в этом году.

Напомним, почему Кейт Миддлтон не наденет диадему в этом году.

Также Фокус писал о планах Кейт Миддлтон и принца Уильяма на Рождество 2024.