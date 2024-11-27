Онкобольная Кейт Миддлтон появится на публике: почему снова без диадемы

В свое время будущая королева носила диадемы Cartier Halo, Lotus Flower, Lover's Knot и Strathmore Rose. Впрочем, за последний год она ни разу их не надела.

Кейт Миддлтон совершит совместное появление с принцем Уильямом на следующей неделе, на фоне ее постепенного возвращения к королевским обязанностям во время борьбы с раком. Впрочем, монаршая персона снова не наденет диадему на банкете в Букингемском дворце. Об этом пишет Hello Magazine.

Принцесса Уэльская присоединится к мужу во время приема шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и первой из трех его жен, шейхи Джавахер бинт Хамад бин Сухайм Аль Тани, в Кенсингтонском дворце 3 декабря в рамках государственного визита эмира Катара в Великобританию.

Британская королевская чета примет участие в каретной процессии, а затем эмир встретится с королем Чарльзом III и королевой Камиллой.

Хотя Кейт Миддлтон будет участвовать в дневных частях визита, она не будет посещать государственный банкет в Букингемском дворце вечером.

Это означает, что королевские поклонники вряд ли увидят принцессу Уэльскую в диадеме в этом году. Судя по всему, врачи еще не позволяют ей слишком активную публичную жизнь.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Жена принца Уильяма также отсутствовала на нынешнем дипломатическом приеме, который состоялся в Букингемском дворце на прошлой неделе.

Диадемы, как правило, зарезервированы для государственных банкетов, ежегодных дипломатических приемов и королевских свадеб, но в свое время королева-мать, а затем королева Елизавета ІІ и принцесса Маргарет носили драгоценности на кинопремьерах и гала-торжествах.

После свадьбы с принцем Уильямом Кэтрин носила четыре диадемы из коллекции ювелирных украшений королевской семьи — Cartier Halo, Lotus Flower, Lover's Knot и Strathmore Rose.

Напомним, почему Кейт Миддлтон пропустила прием в Букингемском дворце.

Также Фокус писал о диадемах, которые носила Кейт Миддлтон.