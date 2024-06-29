Тиары, которые носила Кейт Миддлтон: почему они не принадлежат принцессе

Жена принца Уильяма много раз демонстрировала роскошные украшения на публике, однако они не принадлежат ей. Накануне Софи Уэссекская носила одно из них.

В сети начали обсуждать, почему Кейт Миддлтон не имеет собственных тиар, после того, как Софи Уэссекская появилась на государственном банкете в одной из монарших тиар. Об этом пишет Hello Magazine.

Герцогиня Эдинбургская поразила королевских поклонников, когда она впервые надела тиару Lotus Flower на государственный банкет в Букингемском дворце во время приема императора и императрицы Японии.

Бриллиантовый цветочный головной убор в последний раз видели на Кейт Миддлтон на дипломатическом приеме в 2022 году, однако на этот раз она отсутствовала на мероприятии из-за того, что продолжает лечиться от рака.

Появление жены принца Эдварда в тиаре вызвало вопросы королевских наблюдателей о том, кому на самом деле принадлежит тиара.

Софи Уэссекская

Лорен Кина из The Court Jeweller объяснила, почему принцесса Уэльская на самом деле не владеет драгоценностями, и они не являются частью ее личной коллекции.

"Все четыре диадемы, которые носит принцесса Уэльская, принадлежат суверену. Они были предложены ей в качестве займа сначала королевой Елизаветой II, а недавно королем Чарльзом III и королевой Камиллой. Кейт также одалживала другие ювелирные изделия, включая ожерелья, броши и серьги, для важных событий", — рассказывает эксперт.

Лорен добавила: "Тиара с цветами лотоса, которую герцогиня Эдинбургская носила во вторник, изначально принадлежала королеве-матери. Теперь она принадлежит королю Чарльзу III. Кейт носила ее как заем как от покойной королевы, так и от нынешних короля и королевы, но это никогда не было ее личной собственностью".

Оказалось, что британская королевская семья редко дарит драгоценности кому-то, оставляя их в своей коллекции.

Моменты Кейт Миддлтон с тиарой

Свою первую тиару принцесса Уэльская продемонстрировала на свадьбе с принцем Уильямом в 2011 году, когда ей одолжили тиару Cartier Halo. Бриллиантовая драгоценность была подарена отцом покойной королевы Елизаветы II, тогда герцогом Йоркским, герцогине Йоркской в 1936 году, прежде чем они стали королем Георгом VI и королевой Елизаветой.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на свадьбе Фото: Скриншот

Два года спустя тогдашняя герцогиня Кембриджская представила тиару Lotus Flower на ежегодном дипломатическом приеме в 2013 году. Изначально это было ожерелье, которое подарили королеве-матери в день ее свадьбы.

В конце 2022 года Кейт также носила тиару Lotus Flower.

Кейт Миддлтон в тиаре Lotus Flower Фото: Getty Images

Но королевский головной убор Кейт, который она чаще всего носит, — тиара Lover's Knot, которая ранее принадлежала ее покойной свекрови Диане, принцессе Уэльской.

Тиара с бриллиантами и жемчугом, первоначально изготовленная для королевы Марии в 1913 году, была подарена покойной королевой ее невестке, когда Диана вышла замуж за принца Чарльза в 1981 году.

В частности, драгоценность Кейт Миддлтон носила на свадьбе иорданского кронпринца Хусейна в июне 2023 года.

Кейт Миддлтон в тиаре Lover's Knot Фото: Daily Mail

А в 2023 году будущая королева порадовала поклонников, представив тиару Strathmore Rose на государственном банкете, на котором принимали представителей Южной Кореи.

В свое время королева-мать получила цветочный головной убор в качестве свадебного подарка от своего отца, графа Стратмора и Кингхорна в 1923 году.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Хотя после смерти королевы-матери в 2002 году тиара осталась ее дочери, королеве Елизавете II, ее не видели на членах королевской семьи в течение десятилетий.

Напомним, когда онкобольная Кейт Миддлтон снова появится на публике.

Также Фокус писал о влиянии болезни Кейт Миддлтон на британскую монархию.