Тіари, які носила Кейт Міддлтон: чому вони не належать принцесі

Дружина принца Вільяма багато разів демонструвала розкішні прикраси на публіці, проте вони не належать їй. Напередодні Софі Вессекська носила одну з них.

У мережі почали обговорювати, чому Кейт Міддлтон не має власних тіар, після того, як Софі Вессекська зʼявилася на державному бенкеті в одній з монарших тіар. Про це пише Hello Magazine.

Герцогиня Единбурзька вразила королівських шанувальників, коли вона вперше одягла тіару Lotus Flower на державний бенкет у Букінгемському палаці під час прийому імператора та імператриці Японії.

Діамантовий квітковий головний убір востаннє бачили на Кейт Міддлтон на дипломатичному прийомі у 2022 році, проте цього разу вона була відсутня на заході через те, що продовжує лікуватися від раку.

Поява дружини принца Едварда в тіарі викликала запитання королівських спостерігачів про те, кому насправді належить тіара.

Софі Вессекська

Лорен Кіна з The Court Jeweller пояснила, чому принцеса Уельська насправді не володіє коштовностями, і вони не є частиною її особистої колекції.

"Усі чотири діадеми, які носить принцеса Уельська, належать суверену. Вони були запропоновані їй як позика спочатку королевою Єлизаветою II, а нещодавно королем Чарльзом III і королевою Каміллою. Кейт також позичала інші ювелірні вироби, включаючи намиста, брошки та сережки, для важливих подій", — розповідає експертка.

Лорен додала: "Тіара з квітами лотоса, яку герцогиня Единбурзька носила у вівторок, спочатку належала королеві-матері. Тепер вона належить королю Чарльзу III. Кейт носила її як позику як від покійної королеви, так і від нинішніх короля та королеви, але це ніколи не було її особистою власністю".

Виявилося, що британська королівська сім’я рідко дарує коштовності комусь, залишаючи їх у своїй колекції.

Моменти Кейт Міддлтон з тіарою

Свою першу тіару принцеса Уельська продемонструвала на весіллі з принцом Вільямом у 2011 році, коли їй позичили тіару Cartier Halo. Діамантова коштовність була подарована батьком покійної королеви Єлизавети ІІ, тоді герцогом Йоркським, герцогині Йоркській у 1936 році, перш ніж вони стали королем Георгом VI і королевою Єлизаветою.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон на весіллі Фото: Скриншот

Два роки потому тодішня герцогиня Кембриджська представила тіару Lotus Flower на щорічному дипломатичному прийомі у 2013 році. Спочатку це було намисто, яке подарували королеві-матері в день її весілля.

Наприкінці 2022 року Кейт також носила тіару Lotus Flower.

Кейт Міддлтон у тіарі Lotus Flower Фото: Getty Images

Але королівський головний убір Кейт, який вона найчастіше носить, — тіара Lover's Knot, яка раніше належала її покійній свекрусі Діані, принцесі Уельській.

Тіара з діамантами та перлами, спочатку виготовлена ​​для королеви Марії в 1913 році, була подарована покійною королевою її невістці, коли Діана вийшла заміж за принца Чарльза в 1981 році.

Зокрема, коштовність Кейт Міддлтон носила на весіллі йорданського кронпринца Хусейна в червні 2023 року.

Кейт Міддлтон у тіарі Lover's Knot Фото: Daily Mail

А у 2023 році майбутня королева порадувала прихильників, представивши тіару Strathmore Rose на державному банкеті, на якому приймали представників Південної Кореї.

Свого часу королева-мати отримала квітковий головний убір як весільний подарунок від свого батька, графа Стратмора і Кінгхорна в 1923 році.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Хоча після смерті королеви-матері у 2002 році тіара залишилася її доньці, королеві Єлизаветі II, її не бачили на членах королівської сім'ї протягом десятиліть.

Нагадаємо, коли онкохвора Кейт Міддлтон знову зʼявиться на публіці.

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