Онкохвора Кейт Міддлтон зʼявиться на публіці: чому знову без діадеми

Свого часу майбутня королева носила діадеми Cartier Halo, Lotus Flower, Lover's Knot і Strathmore Rose. Втім, за останній рік вона ні разу їх не одягнула.

Кейт Міддлтон здійснить спільну появу з принцом Вільямом наступного тижня, на тлі її поступового повернення до королівських обов'язків під час боротьби з раком. Втім, монарша персона знову не одягне діадему на банкеті в Букінгемському палаці. Про це пише Hello Magazine.

Принцеса Уельська приєднається до чоловіка під час прийому шейха Таміма бін Хамада Аль Тані та першої з трьох його дружин, шейхи Джавахер бінт Хамад бін Сухайм Аль Тані, у Кенсінгтонському палаці 3 грудня в рамках державного візиту еміра Катару до Великої Британії.

Британське королівське подружжя візьме участь у каретній процесії, а згодом емір зустрінеться з королем Чарльзом ІІІ і королевою Каміллою.

Хоча Кейт Міддлтон братиме участь у денних частинах візиту, вона не відвідуватиме державний банкет у Букінгемському палаці увечері.

Це означає, що королівські шанувальники навряд чи побачать принцесу Уельську в діадемі цього року. Судячи з усього, лікарі ще не дозволяють їй надто актичного публічного життя.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Дружина принца Вільяма також була відсутня на цьогорічному дипломатичному прийомі, який відбувся в Букінгемському палаці минулого тижня.

Діадеми, як правило, зарезервовані для державних банкетів, щорічних дипломатичних прийомів і королівських весіль, але свого часу королева-мати, а потім королева Єлизавета ІІ і принцеса Маргарет носили коштовності на кінопрем'єрах і гала-урочистостях.

Після весілля з принцом Вільямом Кетрін носила чотири діадеми з колекції ювелірних прикрас королівської сім’ї – Cartier Halo, Lotus Flower, Lover's Knot і Strathmore Rose.

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон пропустила прийом у Букінгемському палаці.

Також Фокус писав про діадеми, які носила Кейт Міддлтон.