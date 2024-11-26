Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют особое Рождество: детали
Это будет первое Рождество для принцессы Уэльской после диагностирования у нее рака в начале года. Этот период она посвятила лечению и семье, отойдя от активного выполнения королевских обязанностей.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон настроены на веселое и яркое празднование этого Рождества с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Об этом пишет New York Post.
Принц и принцесса Уэльские готовятся встретить праздничный сезон своей ежегодной поездкой в Сандрингем, где они присоединятся к другим членам королевской семьи. Это будет первое Рождество для Кэтрин после диагностирования у нее рака в начале этого года.
Ежегодно всех членов монаршей семьи приглашают в загородное поместье покойной королевы Елизаветы II в Норфолке, Англия, где они празднуют Рождество семейным ужином, после которого днем вручают подарки родным.
"Исторически король всегда приезжает туда накануне Рождества, но я думаю, что он прибывает туда за день до", — считает Грант Гаррольд, бывший дворецкий.
"В прошлое Рождество она (Кейт Миддлтон, — ред.), видимо, осознавала, что что-то не так, поэтому я думаю, что это было довольно тяжелое Рождество", — добавил он.
Бывший королевский сотрудник сказал, что в этом году празднования будут "более позитивными".
По словам Гаррольда, Кейт и Уильям сосредоточатся на семье. Впрочем, уже шестой год принца Гарри и Меган Маркл не приглашают на рождественские празднования.
Вместо этого герцог и герцогиня Сассекские вместе со своими детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет, как сообщается, будут праздновать Рождество с мамой Меган, Дорией Регланд.
Впрочем, экс-дворецкий верит, что Уэльские таки обратятся к Сассекским, чтобы "пожелать им счастливого Рождества".
Напомним, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям переехали из Кенсингтонского дворца.
Также Фокус писал о том, почему принцесса Уэльская пропустила прием в Букингемском дворце.