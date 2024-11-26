Кейт Міддлтон та принц Вільям планують особливе Різдво: деталі

Це буде перше Різдво для принцеси Уельської після діагностування в неї раку на початку року. Цей період вона присвятила лікуванню та родині, відійшовши від активного виконання королівських обовʼязків.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон налаштовані на веселе та яскраве святкування цього Різдва з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Про це пише New York Post.

Принц і принцеса Уельські готуються зустріти святковий сезон своєю щорічною поїздкою в Сандрінгем, де вони приєднаються до інших членів королівської сім’ї. Це буде перше Різдво для Кетрін після діагностування в неї раку на початку цього року.

Щороку всіх членів монаршої родини запрошують до заміського маєтку покійної королеви Єлизавети ІІ в Норфолку, Англія, де вони святкують Різдво сімейною вечерею, після якої вдень вручають подарунки рідним.

"Історично король завжди приїжджає туди напередодні Різдва, але я думаю, що він прибуває туди за день до", — вважає Грант Гаррольд, колишній дворецький.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

"Минулого Різдва вона (Кейт Міддлтон, — ред.), мабуть, усвідомлювала, що щось не так, тому я думаю, що це було досить важке Різдво", — додав він.

Колишній королівський співробітник сказав, що цього року святкування будуть "більш позитивними, виходячи з того, що нам сказали".

За словами Гаррольда, Кейт та Вільям зосередяться на родині. Втім, уже шостий рік принца Гаррі та Меган Маркл не запрошують на різдвяні святкування.

Замість цього герцог і герцогиня Сассекські разом зі своїми дітьми принцом Арчі, 5 років, і принцесою Лілібет, 3 років, як повідомляється, святкуватимуть Різдво з мамою Меган, Дорією Регланд.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми на Різдво 2023 року Фото: Getty

Втім, ексдворецький вірить, що Уельські таки звернуться до Сассекських, щоб "побажати їм щасливого Різдва".

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон та принц Вільям переїхали з Кенсінгтонського палацу.

Також Фокус писав про те, чому принцеса Уельська пропустила прийом у Букінгемському палаці.