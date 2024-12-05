Меган Маркл у прикрасах на сотні тисяч гривень зʼявилася на публіці (фото)

Колишня акторка знову зʼявилася на публіці без принца Гаррі. Меган продемонструвала елегантний образ з розкішними прикрасами.

Меган Маркл зʼявилася в елегантній чорній вечірній сукні, коли вийшла на червону доріжку в Голлівуді. Про це пише Hello Magazine.

43-річна герцогиня Сассекська прибула до The Paley Center, щоб підтримати свого друга Тайлера Перрі на гала The Paley Honors у Беверлі-Гіллз.

Дружина принца Гаррі одягла чорну вечірню сукню без бретелей від Oscar de la Renta зі сміливим проділом.

Для цієї нагоди мати двох дітей поєднала вбрання з парою класичних туфель на підборах від французького бренду Celine вартістю 440 фунтів стерлінгів (близько 23 тисяч гривень).

Як пише Marie Claire, колишня акторка додала ще більшого гламуру своєму вбранню, використовуючи вишукане тенісне намисто Logan Hollowell вартістю 14 000 доларів США (580 тисяч гривень), яке вона поєднала з каблучками від Lorraine Schwartz і Engender.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Меган, яка також носила свій улюблений браслет Cartier Love Bracelet вартістю 5000 фунтів стерлінгів, уклала свої темні пасма у свій фірмовий низький пучок.

Дружина принца Гаррі зробила для цієї події гламурний макіяж, доповнений рожевим блиском для губ.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Як повідомляється, Меган та Гаррі обрали "подвійний" підхід до публічних появ, тобто більше вони роблять це соло, а не разом.

Нагадаємо, принц Гаррі відповів, чи справді вони з Меган Маркл вирішили розлучитися.

Також Фокус писав про коментар Меган Маркл щодо Кейт Міддлтон.