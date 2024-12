Принц Гаррі відповів на чутки про розлучення з Меган Маркл

Останнім часом пара все частіше зʼявляється на публіці окремо. Герцога прямо запитали, чому так відбувається.

Принц Гаррі відповів на чутки навколо свого шлюбу з Меган Маркл під час саміту в Нью-Йорку. Про це пише People.

Герцог Сассекський поговорив з колумністом Ендрю Россом Соркіним у рамках саміту The New York Times Dealbook Summit 2024 у Jazz at Lincoln Center.

Чутки про розлучення Гаррі та Меган досягли піку нещодавно, коли пара все частіше стала з’являтися окремо на заходах, і королівські експерти вважали, що розрив для пари неминучий.

"Я писав про вас у Google News, і були люди, які постійно захоплювалися всім, що ви робите. Вони зачаровані Меган, яка зараз у Каліфорнії, а ви тут", — сказав Соркін.

Колумніст запитав, чому так відбувається.

На що принц Гаррі відповів: "Оскільки ви запросили мене, ви повинні були знати. Ви повинні були знати, що це станеться".

Принц Гаррі та Меган Маркл Фото: Getty Images

Коли Соркін запитав, чи це "добре", що є такий великий інтерес до пари, Гаррі визнав, що це "безумовно не добре", посилаючись на чутки, які він чув про нього та його дружину.

"Здається, ми купували дім або переїжджали 10-12 разів. Ми, мабуть, також розлучалися, можливо, 10-12 разів", — відреагував син короля Великої Британії.

Зокрема, Гаррі сказав, що жаліє тролів, адже їхні надії не втілюються в реальність.

Герцог та герцогиня Сассекські одружилися у 2018 році. Через рік пара стала батьками сина Арчі, а у 2021 на світ зʼявилася донька Лілібет Діана. Король Чарльз ІІІ надав онукам титули принца та принцеси, попри те, що з їхніми батьками в королівської родини доволі напружені стосунки. Подружжя переїхало до США у 2020 році, склавши монарші обовʼязки.

Принц Гаррі та Меган Маркл у день весілля Фото: Getty Images

