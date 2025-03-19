У Трампа оприлюднили візові документи принца Гаррі

Раніше Дональд Трамп погрожував принцу Гаррі депортацією, якщо виявиться, що його візові документи не в порядку.

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Дані про візу принца Гаррі до США були оприлюднені Міністерством внутрішньої безпеки США в межах запиту про свободу інформації (FOI), поданого консервативним американським аналітичним центром Heritage Foundation, повідомляє ITV. Рішення виніс суддя Карл Ніколс, який ще у вересні минулого року заявляв, що в розкритті файлів немає суспільного інтересу, і Heritage Foundation наполягав на зміні цього рішення.

У сильно відредагованих документах юрист із Міністерства внутрішньої безпеки заявив, що його заява відповідала всім "застосовним правилам і положенням".

Запит про FOI було подано в травні 2023 року Heritage Foundation, який задався питанням, як 40-річний принц Гаррі зміг іммігрувати до США 2020 року в світлі викриттів у його мемуарах 2023 року "Запасний" про визнання ним вживання заборонених наркотиків. У керівництві з політики Служби громадянства та імміграції США йдеться про те, що заявники, яких визнано наркоманами або залежними, "не допускаються". Однак вони "можуть знову подати заяву на отримання імміграційної допомоги, якщо їхня наркоманія або наркозалежність перебувають у стадії ремісії".

Набір доказів, опублікованих 18 березня, був сильно відредагований і не включав саму заяву принца Гаррі на візу.

У своїх мемуарах принц Гаррі писав про те, як пробував кокаїн у 17 років, курив марихуану і вживав психоделічні гриби.

Герцог Сассекський і його дружина Меган Маркл переїхали до її рідного штату Каліфорнія 2020 року після того, як відійшли від королівських ролей у Великій Британії, і відтоді проживають там зі своїми дітьми — п'ятирічним принцом Арчі та трирічною принцесою Лілібет.

Хоча герцогиня Сассекська є громадянкою США, за яким типом візи в країні перебуває принц Гаррі, незрозуміло.

У лютому 2024 року президент Дональд Трамп, який обіцяв депортувати молодшого сина короля, заявив Daily Express, що він "не захищатиме" принца Гаррі від пильної уваги до конфіденційної завіси навколо його імміграційного статусу.

"Я б не став захищати його... Він був би сам по собі, якби все залежало від мене", — підкреслив політик.

Він додав, що у принца і так не все в житті гладко:

"У нього і так достатньо проблем із дружиною. Вона жахлива":

Минулого року герцог говорив, що він "розглядає" можливість стати громадянином США. Якщо у нього це вийде, то йому, можливо, доведеться відмовитися від своїх королівських титулів, заявляє Служба громадянства та імміграції США.

"Будь-який заявник, який має будь-які спадкові титули або дворянські посади в будь-якій іноземній державі, повинен відмовитися від титулу або посади. Заявник повинен прямо відмовитися від титулу на публічній церемонії, і USCIS повинна зафіксувати відмову як частину процедури. Відмова від титулу або посади свідчить про відсутність прихильності Конституції", — ідеться в керівництві з політики агентства.

Приймаючи присягу на вірність, особи, які мають титули, мають заявити: "Я також зрікаюся титулу (зазначити титул або титули), який я мав дотепер" або "Я також зрікаюся дворянського титулу (зазначити орден дворянства), до якого я належав дотепер".

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі відповів на чутки про розлучення з Меган Маркл.