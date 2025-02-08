"Вона жахлива": Трамп вирішив залишити принца Гаррі у США через Меган Маркл

У британського принца є проблеми з міграційним статусом у США. Дональд Трамп вирішив залишити його в спокої через "безліч проблем із дружиною".

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Президент США Дональд Трамп не депортуватиме зі США британського принца Гаррі, незважаючи на проблеми з його міграційним статусом. Про це американський лідер розповів в інтерв'ю газеті New York Post.

Фонд "Спадщина" у Штатах стверджує, що принц Гаррі міг приховати факт вживання наркотиків у минулому. Це є причиною позбавлення прав на отримання візи США. Однак Трамп вчинив гуманно, вважаючи, що у Гаррі "вистачає проблем із дружиною".

Принц Гаррі разом із Меган Маркл висловлювали негативне ставлення до Трампа

"Я залишу його в спокої. У нього і так достатньо проблем із дружиною. Вона жахлива", — коротко пояснив Трамп своє рішення.

Трамп скористався нагодою, щоб похвалити старшого брата Гаррі — принца Вільяма. З ним президент Штатів зустрічався в приватному порядку в Парижі в грудні під час церемонії відкриття собору Паризької Богоматері.

"Я думаю, що Вільям — чудова молода людина", — поділився Трамп враженнями.

Принц Гаррі разом із дружиною Меган Маркл, яка народилася в Лос-Анджелесі, протягом багатьох років висловлювали негативне ставлення до Трампа. Дружина принца вважала, що він "сіє чвари" і є "жінконенависником". Трамп зі свого боку описав Гаррі як "побитого" Маркл.

"Я думаю, бідного Гаррі водять за ніс", — зізнався Трамп у бесіді з виданням.

Нагадаємо, один із працівників Букінгемського палацу розповідав, як Меган Маркл прозвали "герцогинею складною". Дружині принца Гаррі важко давалося вивчення палацового етикету.

Нещодавно в інтернеті з'явилися рідкісні фотографії дітей принца Гаррі та Меган Маркл. Подруга Маркл показала різдвяну листівку з їхньою донькою Лілібет і сином Арчі.