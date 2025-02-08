"Ужасная жена": Трамп решил оставить принца Гарри в США и назвал причину

У британского принца имеются проблемы с миграционным статусом в США. Дональд Трамп решил оставить его в покое из-за "множества проблем с супругой".

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Президент США Дональд Трамп не будет депортировать из США британского принца Гарри, несмотря проблемы с его миграционным статусом. Об этом американский лидер рассказал в интервью газете New York Post.

Фонд "Наследие" в Штатах утверждает, что принц Гарри мог скрыть факт употребления наркотиков в прошлом. Это является причиной лишение прав на получение визы США. Однако Трамп поступил гуманно, посчитав, что у Гарри "хватает проблем с супругой".

Принц Гарри вместе с Меган Маркл выражали негативное отношение к Трампу

"Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна", — кратко пояснил Трамп свое решение.

Трамп воспользовался случаем, чтобы похвалить старшего брата Гарри — принца Уильяма. С ним президент Штатов встречался в частном порядке в Париже в декабре во время церемонии открытия собора Парижской Богоматери.

"Я думаю, что Уильям — замечательный молодой человек", — поделился Трамп впечатлениями.

Принц Гарри вместе с женой Меган Маркл, которая родилась в Лос-Анджелесе, на протяжении многих лет выражали негативное отношение к Трампу. Жена принца считала, что он "сеет распри" и является "женоненавистником". Трамп в свою очередь описал Гарри как "избитого" Маркл.

"Я думаю, бедного Гарри водят за нос", — признался Трамп в беседе с изданием.

Напомним, один из работников Букингемского дворца рассказывал, как Меган Маркл прозвали "герцогиней сложной". Жене принца Гарри трудно давалось изучение дворцового этикета.

Недавно в интернете появились редкие фотографии детей принца Гарри и Меган Маркл. Подруга Маркл показала рождественскую открытку с их дочерью Лилибет и сыном Арчи.