В сети появился редкий снимок детей принца Гарри и Меган Маркл (фото)

Своих наследников супруги держат подальше от внимания публики. Впрочем, случайно подруга семьи показала их совместный кадр.

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В сети появилось редкое фото детей принца Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет The Mirror.

Несмотря на то, что герцоги Сассекские держат своих наследников подальше от внимания публики, подруга актрисы случайно показала рождественскую открытку, на которой Гарри и Меган изображены с дочерью Лилибет и сыном Арчи.

Социальная и политическая активистка Глория Стайнем недавно показала свой дом для Architectural Digest.

Съемка для открытки происходила в декабре 2024 года. Судя по всему, это было рождественско-новогоднее поздравление от герцога и герцогини Сассекских, разосланное близким людям.

После этого в сети началось обсуждение: на кого же похожи королевские наследники.

Меган Маркл и принц Гарри с детьми Фото: Architectural Digest

"Принц Арчи и принцесса Лили более чем очаровательны! Гарри и Меган действительно не врали, когда говорили, что Арчи очень похож на Меган (у него вполне ее лицо), а что Лили вполне удалась в Спенсеров. Они оба — прекрасные детки. Мне так нравится эта красивая семья", — написал пользователь сети.

Меган Маркл и принц Гарри с детьми Фото: Archewell Foundation

"Фото замечательные, дети — абсолютно прекрасны, Лили — близняшка Гарри, тогда как Арчи похож и на Гарри и на Меган", — считает другой.

Принц Арчи родился еще в Великобритании в 2019 году, а его младшая сестренка появилась на свет уже в США через два года. Дети практически не видятся со своими монаршими родственниками после переезда родителей и сложения королевских обязанностей.

Напомним, Меган Маркл показалась в свитере с именами своих детей.

Также Фокус писал о планах Меган Маркл написать книгу.