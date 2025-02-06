В сети появился редкий снимок детей принца Гарри и Меган Маркл (фото)
Своих наследников супруги держат подальше от внимания публики. Впрочем, случайно подруга семьи показала их совместный кадр.
В сети появилось редкое фото детей принца Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет The Mirror.
Несмотря на то, что герцоги Сассекские держат своих наследников подальше от внимания публики, подруга актрисы случайно показала рождественскую открытку, на которой Гарри и Меган изображены с дочерью Лилибет и сыном Арчи.
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Съемка для открытки происходила в декабре 2024 года. Судя по всему, это было рождественско-новогоднее поздравление от герцога и герцогини Сассекских, разосланное близким людям.
После этого в сети началось обсуждение: на кого же похожи королевские наследники.
"Принц Арчи и принцесса Лили более чем очаровательны! Гарри и Меган действительно не врали, когда говорили, что Арчи очень похож на Меган (у него вполне ее лицо), а что Лили вполне удалась в Спенсеров. Они оба — прекрасные детки. Мне так нравится эта красивая семья", — написал пользователь сети.
"Фото замечательные, дети — абсолютно прекрасны, Лили — близняшка Гарри, тогда как Арчи похож и на Гарри и на Меган", — считает другой.
Принц Арчи родился еще в Великобритании в 2019 году, а его младшая сестренка появилась на свет уже в США через два года. Дети практически не видятся со своими монаршими родственниками после переезда родителей и сложения королевских обязанностей.
Напомним, Меган Маркл показалась в свитере с именами своих детей.
Также Фокус писал о планах Меган Маркл написать книгу.