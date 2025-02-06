У мережі зʼявився рідкісний знімок дітей принца Гаррі та Меган Маркл (фото)

Своїх спадкоємців подружжя тримає подалі від уваги публіки. Втім, випадково подруга родини показала їхній спільний кадр.

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У мережі зʼявилося рідкісне фото дітей принца Гаррі та Меган Маркл. Про це пише The Mirror.

Попри те, що герцоги Сассекські тримають своїх спадкоємців подалі від уваги публіки, подруга акторки випадково показала різдвяну листівку, на якій Гаррі та Меган зображені з донькою Лілібет та сином Арчі.

Соціальна та політична активістка Глорія Стайнем нещодавно показала свою домівку для Architectural Digest.

Зйомка для листівки відбувалася в грудні 2024. Судячи з усього, це було різдвяно-новорічне привітання від герцога та герцогині Сассекських, розіслане близьким людям.

Після цього в мережі почалося обговорення: на кого ж схожі королівські спадкоємці.

Меган Маркл та принц Гаррі з дітьми Фото: Architectural Digest

"Принц Арчі та принцеса Лілі більш ніж чарівні! Гаррі та Меган справді не брехали, коли говорили, що Арчі дуже схожий на Меган (у нього цілком її обличчя), а що Лілі цілком вдалася в Спенсерів. Вони обоє — прекрасні дітки. Мені так подобається ця гарна родина", — написав користувач мережі.

Меган Маркл та принц Гаррі з дітьми Фото: Archewell Foundation

"Фото чудові, діти — абсолютно прекрасні, Лілі — близнючка Гаррі, тоді як Арчі схожий і на Гаррі і на Меган", — вважає інший.

Принц Арчі народився ще у Великій Британії у 2019 році, а його менша сестричка зʼявилася на світ уже в США за два роки. Діти практично не бачаться зі своїми монаршими родичами після переїзду батьків та складання королівських обовʼязків.

Нагадаємо, Меган Маркл показалася в светрі з іменами своїх дітей.

Також Фокус писав про плани Меган Маркл написати книжку.