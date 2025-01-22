Меган Маркл планирует написать книгу о разводе с принцем Гарри, – СМИ

В Букингемском дворце уверены, что брак принца Гарри не продержится долго, поскольку в отношениях пары "все очень плохо".

Related video

Меган Маркл, которая транслирует миру идиллическую семейную жизнь с принцем Гарри, якобы готовится написать книгу о жизни осле развода, а люди, работающие на герцогиню Сассекскую, утверждали, что общались с неназванным издательством, чтобы "оценить интерес" к идее книги. И все это несмотря на то, что она пока в браке, пишет Mirror.

Эти откровения стали частью статьи "Афера по-американски" в Vanity Fair, которая так разозлила Сассексов и заставила их оправдываться. О заговоре Меган рассказал один из инсайдеров журнала. По его словам, книга должна была быть о последствиях ее разрыва с Гарри, а не о ее первом муже Треворе Энгельсоне, с которым бывшая актриса развелась в 2014 году.

Информатор пояснил, что предполагаемая встреча по поводу книги не была организована, потому что Сассекские были на пути к разводу. Однако ее запланировали, чтобы посмотреть, будет ли издатель "теоретически заинтересован", если они разведутся.

Принц Гарри и Меган Маркл не сходят со страниц таблоидов со дня своей свадьбы 19 мая 2018 года Фото: Getty Images

Другой источник не отрицал, что обсуждение было, но скорее объяснил, что "если это хоть в какой-то степени правда, к Меган обратились бы, а не наоборот". Vanity Fair сообщил, что издатель не делал предложения, и рукописи не было, поскольку не произошло развода, о котором можно было бы писать.

По данным Page Six, у Меган и Гарри уже есть контракт на четыре книги с Penguin Random House. Пока что герцогиня выпустила только детскую книгу "Скамейка", которая подверглась разгромной критике.

Новости о "послеразводной" книге появились на фоне заявлений о том, что у пары были супружеские проблемы. Примерно в октябре 2024 года королевские эксперты начали замечать, что супруги не появлялись вместе около месяца.

"Они говорят, что будут работать отдельно, затем говорят, что покупают дом в Португалии. Вы же этого не делаете, если не хотите большую часть времени жить раздельно, поэтому я думаю, что все очень плохо", — сказала королевский биограф Анджела Левин. Сотрудники Букингемского дворца уверены в том, что их семье осталось недолго.

Тем временем букмекеры уже начали делать ставки на развод Меган и Гарри. Если развод состоится в течение двух лет, то ставка в 20 евро у букмекеров может принести выигрыш в 500 евро.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон всерьез боится за принца Гарри, и при чем тут Меган Маркл.